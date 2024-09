Tomáš: Ataky SNS na Hlas sú dôsledkom urazenosti a ješitnosti Danka

Bratislava 28. septembra (TASR) - Predseda SNS Andrej Danko v internej komunikácii uviedol, že ak nedostane funkciu predsedu Národnej rady SR, neprestane útočiť na stranu Hlas-SD aj za cenu, že by padla vláda. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a podpredseda Hlasu-SD Erik Tomáš. S alternatívou, že by situácia mohla dospieť k predčasným voľbám, podľa neho však Hlas-SD neráta.



"Tie ataky SNS sú dôsledkom urazenosti a 'ješitnosti' pána predsedu SNS za to, že nedostal post predsedu parlamentu," uviedol Tomáš s tým, že stupňovanie útokov prinútilo stranu Hlas-SD konať. "Je mi ľúto, že to takto torpéduje, verím, že sa Andrej Danko vráti za koaličný stôl," doplnil minister. Mrzí ho, že cieľmi atakov sú samotné návrhy zákonov, ktoré vyplývajú z programového vyhlásenia vlády. Je presvedčený, že situáciou sa musí zaoberať predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). "On sám vie, že toto je dlhodobo neudržateľné," upozornil. O téme majú hovoriť na koaličnej rade.



Napriek priekom v koalícii Tomáš odmieta hovoriť o vládnej kríze. "Tá by nastala, ak by prestali prechádzať zákony v parlamente," zdôraznil. S alternatívou predčasných volieb Hlas-SD podľa jeho slov neráta. Naznačil tiež, že v súčasnosti už celkom neplatia slová premiéra o tom, že "buď bude predsedom parlamentu Andrej Danko, alebo ním ostane poverený Peter Žiga". Diskusia sa podľa neho posunula. "Nemôžem však o tom zatiaľ hovoriť, je to téma pre vnútornú diskusiu v koalícii," upozornil.



Tomášov oponent v rozhlasovej debate, poslanec a podpredseda strany SaS Marián Viskupič priznal, že spory v koalícii začínajú pripomínať nezhody medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. "Oni však deklarovali, že budú vládnuť inak," adresoval výčitku súčasnej koalícii. Vyjadril zároveň pochopenie pre postoj Hlasu-SD voči SNS a jej predsedovi. "Politika Andreja Danka je deštruktívna," skonštatoval. Ak budú spory pokračovať, nie je si istý, či má koalícia šancu vydržať celé funkčné obdobie.



Obaja diskutujúci odsúdili spôsob komunikácie a výrazy, ktoré použil poslanec Rudolf Huliak (SNS) voči poslankyni z PS Lucie Plavákovej. Zhodli sa tiež, že Huliak by sa mal Plavákovej ospravedlniť.