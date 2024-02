Tomáš: Chceme pripraviť novelu na zvýšenie sumy humanitárnej pomoci

Michalovce 28. februára (TASR) - Vláda chce čo najrýchlejšie pripraviť novelu zákona, ktorou sa zvýšia limity poskytovania humanitárnej pomoci pre domácnosti. Po výjazdovom rokovaní vlády v Michalovciach to uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).



"My ako ministerstvo poskytujeme fyzickým osobám humanitárnu pomoc, ktorá nie je dostačujúca. Zákon je nastavený tak, že maximálne môžeme poskytnúť fyzickej osobe len 800 eur," priblížil Tomáš. V minulom roku tak domácnosti na východe SR postihnuté zemetrasením dostali 800 eur a v tomto roku dostanú 800 eur opäť. "Spolu je to len 1600 eur pre jednu postihnutú domácnosť, čo uznáte, že pri mnohých prípadoch to nie je postačujúce," podotkol minister.



Ešte nevedel povedať, o koľko bude pomoc navýšená. Musia podľa neho posúdiť, čo je primeraná suma. "Nevzťahovalo by sa to len na súčasnú katastrofu na východnom Slovensku v súvislosti so zemetrasením, ale aj na iné živlami postihnuté oblasti v budúcnosti," povedal Tomáš.



Novelu by chceli podľa Tomáša predložiť na aprílovú schôdzu parlamentu, poprípade zmenu prilepia k nejakému inému zákonu. "Verím, že frflať sa nebude, keďže ide o snahu poskytnúť čo najrýchlejšie humanitárnu pomoc," poznamenal.