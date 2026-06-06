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Tomáš i Gröhling odmietajú vyjadrenia Magyara o susedstve Maďarska
Gröhling považuje Magyarove slová za prvé zakopnutie. Poukázal, že vyjadrenia mohli smerovať k neuznávaniu hraníc, ale i k tomu, že vo viacerých krajinách žije početná maďarská menšina.
Autor TASR
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Bratislava 6. júna (TASR) - Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) aj predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling odmietajú vyjadrenia maďarského premiéra Pétera Magyara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou. Tomáš pripomenul, že Magyar mal podobnú rétoriku už v predvolebnej kampani. Gröhling poukázal, že nie je jasné, ako svoje slová Magyar myslel. Politici to uviedli v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
„Maďarsko susedí s jednou suverénnou Slovenskou republikou, ktorej hranice boli zadané mierovými dohodami a mne je ľúto, že maďarský premiér takto začína, pretože nič iné si na Slovensku nemôžeme želať, len dobré, pokojné susedské vzťahy a takto k nim určite neprispieva,“ uviedol Tomáš.
Gröhling považuje Magyarove slová za prvé zakopnutie. Poukázal, že vyjadrenia mohli smerovať k neuznávaniu hraníc, ale i k tomu, že vo viacerých krajinách žije početná maďarská menšina. „Myslím si, že to je veľmi nešťastné. Hranice máme všetci rešpektovať, pretože tú skúsenosť kontinuálne prežívame v rámci Ukrajiny a tam sme celkom zásadoví a naozaj odmietame takéto vyjadrenia. Tak by sme mali odmietnuť aj toto vyjadrenie, pretože to, čo povedal pán Péter Magyar, premiér Maďarska, nie je naozaj hodné nejakého európskeho lídra,“ vyhlásil.
Minister práce zároveň v relácii avizoval, že poslanci jeho strany v parlamente podporia vykonávací predpis k Ústave SR v súvislosti s uznávaním manželských zväzkov rovnakopohlavných párov uzavretých v iných krajinách Európskej únie. Gröhling poukázal, že Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozhodnutí hovorí o evidencii zväzku. Štáty podľa neho nemusia meniť svoje zákony. Poukázal, že vo Francúzsku je neplatný napríklad cirkevný sobáš, no napriek tomu krajina uznáva zväzky uzavreté cirkvou v inej krajine, kde to možné je.
Debata sa týkala i ekonomických tém. Predseda SaS napríklad kritizoval rezort ministra práce za chyby v dôchodkových prognózach. Súčasná vláda podľa neho otvorí druhý dôchodkový pilier. „Pri fungovaní tejto vládnej koalície a pri tom, ako sa správajú, tak je len otázka, že kedy ten druhý pilier otvoria, aby načerpali peniaze,“ vyhlásil.
Tomáš to rázne odmietol. „Nebudeme otvárať druhý pilier. A ja som prišiel predsa s nejakým riešením, ktoré má pomôcť tým ľuďom, ktorým sa nevyplatí druhý pilier, ale nebude to otváranie druhého piliera,“ tvrdí. Obhajoval aj dôchodkové prognózy, ktoré podľa neho poukazujú na chyby v evidencii nespôsobené Sociálnou poisťovňou, ktoré môžu občania včas napraviť.
„Maďarsko susedí s jednou suverénnou Slovenskou republikou, ktorej hranice boli zadané mierovými dohodami a mne je ľúto, že maďarský premiér takto začína, pretože nič iné si na Slovensku nemôžeme želať, len dobré, pokojné susedské vzťahy a takto k nim určite neprispieva,“ uviedol Tomáš.
Gröhling považuje Magyarove slová za prvé zakopnutie. Poukázal, že vyjadrenia mohli smerovať k neuznávaniu hraníc, ale i k tomu, že vo viacerých krajinách žije početná maďarská menšina. „Myslím si, že to je veľmi nešťastné. Hranice máme všetci rešpektovať, pretože tú skúsenosť kontinuálne prežívame v rámci Ukrajiny a tam sme celkom zásadoví a naozaj odmietame takéto vyjadrenia. Tak by sme mali odmietnuť aj toto vyjadrenie, pretože to, čo povedal pán Péter Magyar, premiér Maďarska, nie je naozaj hodné nejakého európskeho lídra,“ vyhlásil.
Minister práce zároveň v relácii avizoval, že poslanci jeho strany v parlamente podporia vykonávací predpis k Ústave SR v súvislosti s uznávaním manželských zväzkov rovnakopohlavných párov uzavretých v iných krajinách Európskej únie. Gröhling poukázal, že Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozhodnutí hovorí o evidencii zväzku. Štáty podľa neho nemusia meniť svoje zákony. Poukázal, že vo Francúzsku je neplatný napríklad cirkevný sobáš, no napriek tomu krajina uznáva zväzky uzavreté cirkvou v inej krajine, kde to možné je.
Debata sa týkala i ekonomických tém. Predseda SaS napríklad kritizoval rezort ministra práce za chyby v dôchodkových prognózach. Súčasná vláda podľa neho otvorí druhý dôchodkový pilier. „Pri fungovaní tejto vládnej koalície a pri tom, ako sa správajú, tak je len otázka, že kedy ten druhý pilier otvoria, aby načerpali peniaze,“ vyhlásil.
Tomáš to rázne odmietol. „Nebudeme otvárať druhý pilier. A ja som prišiel predsa s nejakým riešením, ktoré má pomôcť tým ľuďom, ktorým sa nevyplatí druhý pilier, ale nebude to otváranie druhého piliera,“ tvrdí. Obhajoval aj dôchodkové prognózy, ktoré podľa neho poukazujú na chyby v evidencii nespôsobené Sociálnou poisťovňou, ktoré môžu občania včas napraviť.