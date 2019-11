Tomáš Klus vydal album Klusymfonie, predstaví ho aj v Bratislave

Bratislava 30. novembra (TASR) – Tomáš Klus prichádza s novinkou v podobe albumu Klusymfonie. Zavŕšil tak úspešnú spoluprácu s kapelou Cílová skupina a Janáčkovej filharmónie Ostrava. Novinková platňa na etikete vydavateľstva Supraphon ponúka 18 piesní, sú nimi Markétce, Vločka, Trigorin, Tichá voda, Noe, Poprvé, Navěky, Podivín, JdeVoZem, Procit, Zmrzlým, Mořeplavci, Anat, Tamaře, Napojen, Tuponi, Přeju Ti a Jsem.



„Výber piesní nebude úplne atraktívny pre poslucháča, ktorý nepozná bližšie moju tvorbu, povedal som si, že nechcem do tohto projektu zaradiť najznámejšie piesne. Naopak, vyberal som skladby, ktoré sú nositeľmi nejakých tém, tak je tam napríklad Zmrzlým alebo Anat, ale nie je tam napríklad Nina či Pánu Bohu do oken," povedal pre TASR Klus.



Spolupráca na tomto projekte, ktorý vyvrcholí vydaním album Klusymfonie, začala vo februári minulého roka koncertom v Dolných Vítkoviciach. Prvé spoločné nahrávanie bolo od 12. do 15. mája, na pultoch predajní s hudobnými nosičmi sa album dostal v novembri spolu s rovnomenným turné Klusymfonie.



Tomáš Klus s Cílovou skupinou a symfonikmi predstaví piesne z albumu na jedinom slovenskom vystúpení 1. decembra v bratislavskej AXA aréne Národného tenisového centra.



Tomášovi pripravil netradičné aranžmány na albume, vrátane doteraz nenahraných úprav noviniek z aktuálneho albumu SpOlu, člen Cílovej skupiny, skladateľ a basgitarista Jan Lstibůrek. Ten sa postaral aj o aranžmány prvého spoločného koncertu s Janáčkovou filharmóniou Ostrava.



„Absolútna voľnosť, ktorú som od Tomáša dostal pre tvorbu symfonických aranžmánov, je skvelá a zároveň zaväzujúca. Snažili sme sa na skladby pozrieť novou optikou. Nielen pripísať ďalšie nástroje, ale väčšinu piesní vystavať nanovo tak, akoby vznikali priamo pre stretnutie Cílovej skupiny s Janáčkovou filharmóniou,“ doplnil Lstibůrek.