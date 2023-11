Tomáš: Ľudia odchádzajú do dôchodku neskoro, vek by sa mal zastropovať

Bratislava 23. novembra (TASR) - Vek odchodu do dôchodku sa stále zvyšuje na základe automatu, pretože je naviazaný na strednú dĺžku života seniorov. Otázkou je, či sa nájde ústavná väčšina na zavedenie stropu veku odchodu do dôchodku. Vo štvrtkovej diskusnej relácii TV JOJ Na hrane to uviedol Erik Tomáš (Hlas-SD).



Tomáš pripomenul, že v tomto roku nebolo technicky možné doručiť seniorom 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku. Všetci poberatelia dôchodkov však dostanú okrem 13. dôchodku v doterajšej výške ešte jeden mimoriadny príspevok, a to vo výške 300 eur. Oponent Tomáša Milan Majerský (KDH) kritizoval, že pomoc by mala byť adresnejšia.



Strana KDH podľa neho prišla s vlastným návrhom, ktorý by pomohol najmä najchudobnejším, ale týkal by sa aj rodín v núdzi. Podľa Tomáša má však koalícia aj riešenia pre iné ohrozené skupiny, no v tomto roku by Sociálna poisťovňa (SP) nestihla rozdeliť financie medzi jednotlivé kategórie ľudí.



Pokiaľ ide o rodičovský dôchodok, Tomáš ho považuje za diskriminačný voči ľuďom, ktorí deti nemajú. Riešením preto podľa neho je 13. dôchodok, ktorý dostanú všetci seniori bez ohľadu na počet detí.



"Rodičovský dôchodok je aj motiváciou, prečo by obyvatelia chceli mať deti. Zároveň nemôžeme siahnuť na peniaze tým, ktorí často suplujú štát a pomáhajú ľuďom, ktorí sú na to odkázaní," povedal Majerský v súvislosti s nedávnym vyhlásením Tomáša, že rodičovský dôchodok v súčasnej podobe od budúceho roka skončí. Po novom by malo byť možné rodičom pomáhať iba poukázaním časti zaplatenej dane z príjmu. Mimovládne organizácie však podľa Tomáša o financie neprišli a koalícia by pre ne našla riešenie.



V relácii sa diskutujúci dotkli aj témy prezidentskej kandidatúry. V KDH sa podľa Majerského diskutuje o dvoch menách, a to o Viliamovi Karasovi a Miriam Lexmann. Do konca roka by chcelo mať KDH definitívne rozhodnutie. Erik Tomáš si myslí, že Peter Pellegrini (Hlas-SD) by mal kandidovať na prezidenta a "vypočuť tak vôľu ľudu". Je to však podľa Tomáša jedno z najvážnejších rozhodnutí v kariére Pellegirniho, a preto ešte nie je definitívne rozhodnutý.