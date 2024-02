Tomáš: Ľuďom zasiahnutých zemetrasením sme pripravení poskytnúť pomoc

Bratislava 22. februára (TASR) - Ministerstvo práce je pripravené poskytnúť pomoc ľuďom zasiahnutých štvrtkovým zemetrasením na východe Slovenska. Deklaroval to šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD). Stanovisko TASR poskytol odbor komunikácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.



"Východ Slovenska opäť zasiahlo zemetrasenie. Síce slabšie ako to v minulom roku, ale ľudia sú vystrašení. Aktivizovali sme úrady práce v Humennom, Vranove nad Topľou a Stropkove, ktoré už komunikujú so starostami postihnutých obcí. Sme pripravení poskytnúť pomoc vrátane psychologickej," skonštatoval minister.



Východné Slovensko zasiahlo vo štvrtok zemetrasenie. Pre TASR to potvrdil vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Csicsay. Išlo o dotrasy minuloročného októbrového zemetrasenia. Otrasy pocítili ľudia v okresoch Vranov nad Topľou a Humenné.