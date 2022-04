Tomáš Sz. sa priznal v kauze prípravy vrážd prokurátorov

Pezinok 14. apríla (TASR) - Obžalovaný v kauze prípravy vrážd prokurátorov Tomáš Sz. sa priznal k všetkým skutkom, ktoré sa mu kladú za vinu. Urobil tak na štvrtkovom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý prípad prejednáva spolu s kauzou vraždy novinára Jána Kuciaka. V tom bol už právoplatne odsúdený.



Tomáš Sz. je v kauze obžalovaný z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu prípravy a tiež z nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Matúš Harkabus na pojednávaní požiadal súd, aby vec Tomáša Sz. nevylučoval na samostatné konanie. Hovorí okrem iného o predchádzaní možným námietkam voči zaujatosti senátu.



Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelí obžalobe päť osôb - okrem Tomáša Sz. sú to aj Marian K., Alena Zs., Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť na jeseň 2017, prijať ju mala Alena Zs.



Vyhlásenie Tomáša Sz. o vine sa netýka vraždy Jána Kuciaka

Vyhlásenie Tomáša Sz. o vine sa netýka vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ďalej vysvetlil, že sa pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku priznal v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Tomáš Sz. je v kauze Kuciakovej vraždy už právoplatne odsúdený na 25 rokov nepodmienečne.



"Jeho vyhlásenie sa týka iba tzv. veci prípravy vrážd prokurátorov," zdôraznil prokurátor. Priznanie bolo pre neho prekvapením, keďže v prípravnom konaní sa Tomáš Sz. k vine nepriznával. "Je to právo obžalovaného, ja neviem, prečo sa takto rozhodol," dodal.



Prokurátor by privítal, ak by obžalovaného nevylúčili na samostatné konanie, "aby sa vopred nerozhodovalo o jeho skutku, ale rozhodlo sa na konci spolu s rozhodnutím o vine alebo nevine ostatných obžalovaných".