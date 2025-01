Tomáš Valášek vidí pri modernizácii armády tri základné problémy

Bratislava 5. januára (TASR) - Opozičný poslanec Tomáš Valášek (PS) vidí pri modernizácii armády pod vedením ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) tri základné problémy. Ministerstvo podľa neho rozdáva peniaze iným rezortom, Kaliňák si zároveň neurčil priority a dodávateľov či techniku vyberá nešťastne. Valášek to vyhlásil pre TASR v koncoročnej reakcii na fungovanie rezortu obrany.



"Ešte predtým, než začal modernizovať, rozdal veľkú časť rozpočtu rezortu obrany iným rezortom. Absolútne nerozumiem, prečo musí práve toto ministerstvo financovať veci ako mosty, nemocnice, diaľnice a iné. Predsa na to sú rezorty dopravy či zdravotníctva," upozornil Valášek.



Keďže si minister podľa poslanca neurčil jasné priority, je možné, že sa mu časť ozbrojených síl podarí zmodernizovať, no nemusí to byť zďaleka tá najpotrebnejšia časť. Valášek dodal, že tretím ministrovým problémom je výber dodávateľov či techniky. "Prečo napríklad pri dopravných lietadlách platí, že musí mať prednosť kvalita pred cenou, ale keď už treba meniť útočné vrtuľníky či nakupovať útočné vrtuľníky, zrazu je dôležitejšia cena a nie kvalita," poukázal. Dodal, že Kaliňák tým vytvára podozrenie, že niektoré zákazky šije na mieru dodávateľom a nie potrebám vojakov.