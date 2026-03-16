Tony odpadu či milióny v hotovosti. Policajti začali stíhanie
Policajti ďalej zaistili 130 vozidiel, ťažké stroje, strelné zbrane, byty či firmy.
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Slovenskí policajti sa vlani zapojili do medzinárodnej policajnej operácie Custos Viridis. Tá sa zameriavala na boj proti environmentálnej kriminalite a nelegálnemu obchodovaniu s odpadom. Počas akcie začali na území SR v 76 prípadoch trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
„Operácia prebiehala počas celého roka 2025 a zapojilo sa do nej 71 krajín na piatich kontinentoch. Jej cieľom bolo odhaliť a rozložiť kriminálne siete zapojené do environmentálnej kriminality, obchodovania s odpadom, znečistenia životného prostredia, prania špinavých peňazí, daňových únikov a korupcie. V rámci operácie bolo celosvetovo vykonaných viac ako tisíc prehliadok a zadržaných 337 osôb,“ ozrejmil.
Policajti v rámci akcie zaistili vyše 127.000 ton odpadu a viac 600 ton znečisťujúcich látok. Okrem toho zaistili tiež takmer desať miliónov eur v hotovosti a na bankových účtoch, 130 vozidiel, ťažké stroje, strelné zbrane, byty či firmy. „Na území SR bolo počas trvania operácie odhalených a zdokumentovaných 76 prípadov, v ktorých bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi, pričom v 17 prípadoch išlo o nebezpečný odpad,“ dodal hovorca.
