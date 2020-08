Finále Miss Slovensko bude po prvý raz bez prítomnosti divákov v sále

Bratislava 14. augusta (TASR) - V bratislavskej Inchebe sa v piatok uskutoční finálový večer súťaže Miss Slovensko 2020. V priamom prenose ho o 20.30 h odvysiela TV Joj. Po prvý raz sa uskutoční bez prítomností divákov a hostí v samotnej sále. Jedinou podporou pre finalistky budú diváci za televíznymi obrazovkami, produkčný tím a členovia poroty, ktorí boli v predchádzajúcich dňoch negatívne testovaní na ochorenie COVID-19. TASR o tom informovala PR manažérka projektu Zuzana Čižmáriková.



"Do poslednej chvíle sme verili, že sa situácia zlepší. Preventívne sme nechali celý štáb a všetky finalistky dvakrát testovať. Je mi to skutočne veľmi ľúto, ale z preventívnych dôvodov proti ochoreniu COVID-19 sme museli rozhodnúť, že finále sa bude napokon konať bez účasti našich partnerov, divákov, hostí i novinárov v sále," uviedol riaditeľ súťaže Miss Slovensko 2020 Michael Kováčik. Meno novej kráľovnej krásy sa tak všetci dozvedia výlučne z priameho prenosu.



O korunku novej kráľovnej krásy bude bojovať dvanásť finalistiek a do posledných minút priameho prenosu sa bude dať 'esemeskovo' hlasovať aj za titul Eva Miss Sympatia 2020, z ktorého výťažok poputuje na charitatívne účely. Tento rok podporí neziskovú organizáciu Plamienok, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva pre deti a ich rodiny. Bezplatne poskytuje nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave poskytuje psychologickú, terapeutickú a poradenskú pomoc.



Udeľovať sa bude aj niekoľko ďalších titulov, o ktorých rozhodovali fanúšikovia finalistiek v predchádzajúcich týždňoch online hlasovaním. Ide o tituly Miss Príjemný Hlas, Hyundai Miss Drive, Miss Gosh a Miss Top Kondícia.