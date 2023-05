Topfest pozýva na jubilejný 20. ročník

Bratislava 23. mája (TASR) – Rockový festival Topfest vypukne 30. júna a 1. júla na Zelenej vode. K 20. výročiu festivalu mu zablahoželá headliner Bullet For My Valentine. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Festival Topfest oslavuje 20 rokov, pri tejto príležitosti sa vracia na svoju domovskú pôdu, do rekreačného areálu Zelená voda v Novom Meste nad Váhom. Pre fanúšikov pripravil 30. júna a 1. júla nadupaný lineup. Festival bude mať tri pódiá, na ktorých odpáli melodický metalcore headliner zo Spojeného kráľovstva Bullet For My Valentine, kanadské rockové trio Danko Jones či Kiss Forever Band z Maďarska.



Festival sa bude opäť konať na svojej domovskej scéne, v areáli na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom. Presne na tomto mieste sa pred dvoma desiatkami rokov začínal.



"Dvadsiate výročie Topfestu oslávime dvoma zahraničnými menami. Kapelou Danko Jones a headlinerom zo Spojeného Kráľovstva Bullet For My Valentine. Nezabudnite, že pravý Topfest je na Zelenej Vode. Aj napriek veľkým problémom, ktorým momentálne čelíme, veríme, že všetko dobre dopadne a budeme sa spolu baviť tak, ako po minulé roky," vyhlásil organizátor festivalu Dušan Drobný.



Skupina Bullet For My Valentine pochádza z južného Walesu a vznikla v roku 1998. Pôvodne hrala cover verzie skladieb skupín Metallica a Nirvana. Štvorčlenná kapela sa postupne dopracovala k vlastnému hudobnému štýlu. Waleskí metalisti sa stali jednou z najväčších metalových kapiel, predali vyše troch miliónov albumov po celom svete a definovali britský metalcore s ich dnes už klasickým debutom The Poison.



Okrem headlinera Bullet For My Valentine sa fanúšikovia môžu tešiť na kanadské rockové hudobné trio založené v Toronte v roku 1996, ktoré je pomenované po spevákovi a gitaristovi Dankovi Jonesovi. Na Topfeste vystúpia aj známe domáce kapely Hex, Heľenine oči, Slobodná Európa, StresPez, Smola a Hrušky, Signum Regis, Stercore či Aya. Od susedov z Českej republiky sa predstavia populárni Mirai, rocková Doga či Alkehol. Z Maďarska pricestujú a skvelú šou uvedú KISS Forever Band.