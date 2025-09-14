< sekcia Slovensko
TORNÁDO NA SLOVENSKU: Objavilo sa na hraniciach s Českom
Jav, ktorý CTRA označila za jednoznačne slabé tornádo, nastal medzi 18.54 až 19.00 h SELČ v neobývanej oblasti v blízkosti pohraničných miest Hodonín a Skalica.
Autor TASR
Praha/Bratislava 14. septembra (TASR) - Na hraniciach medzi Českom a Slovenskom sa v sobotňajších (13. 9.) večerných hodinách vyskytlo pravdepodobne slabšie tornádo, potvrdil to v nedeľu dopoludnia na sociálnej sieti X Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jav trval iba niekoľko minút a sprevádzal rýchlo sa zosilňujúce búrky, informovala stanica CNN Prima NEWS s odvolaním sa na organizáciu Czech Thunderstorm Research Association (CTRA), píše TASR.
Jav, ktorý CTRA označila za jednoznačne slabé tornádo, nastal medzi 18.54 až 19.00 h SELČ v neobývanej oblasti v blízkosti pohraničných miest Hodonín a Skalica. ČHMÚ, podobne ako predtým CTRA, uviedol, že zatiaľ nemá informácie o možných škodách ani odhad intenzity tornáda.
„Radi by sme pripomenuli, že na území Českej republiky sa každý rok vyskytuje niekoľko tornád a akákoľvek geografická zhoda s ničivým tornádom v roku 2021 je čisto náhodná,“ píše sa v príspevku ústavu v súvislosti s jednou z najsilnejších búrok v novodobej histórii Česka, pri ktorej prišlo v juhomoravských okresoch Hodonín a Břeclav o život šesť ľudí, približne 200 ďalších utrpelo zranenia a vznikli obrovské majetkové škody.
️Včera ve večerních hodinách se vyskytlo u Hodonína a Skalice, na hranicích mezi ČR a Slovenskem pravděpodobně slabší tornádo. Zatím nemáme informace o případných škodách ani hodnocení intenzity. Dovolujeme si jen připomenout, že na území ČR se ročně vyskytne několik tornád a…
