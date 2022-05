Toto školákov rozhodne nepoteší: Ministerstvo ruší polročné prázdniny

Bratislava 23. mája (TASR) – Polročné prázdniny, ktoré sú predelom medzi prvým a druhým polrokom na základných a stredných školách a trvajú jeden deň, sa od nasledujúceho školského roka zrušia. Vyplýva to z novely vyhlášky rezortu školstva o podrobnostiach o organizácii školského roka na školách. Tá nadobudne účinnosť 30. mája.



V rámci skráteného medzirezortného pripomienkového konania boli vznesené dve pripomienky, z toho jedna zásadná. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiadal stiahnuť návrh. Polročné prázdniny vnímajú školskí odborári ako súčasť školských prázdnin a nevidia praktický dôvod na zmenu zaužívaného stavu. "Poskytnutie polročných prázdnin bolo psychologickým predelom medzi ukončením hodnotenia v prvom polroku a novým hodnotením v druhom polroku. Bez poskytnutia polročných školských prázdnin by žiaci ukončili klasifikáciu v jednom polroku a pokračovali by hneď v ďalšom polroku, bez toho aby si uvedomili hodnotenie výsledkov za predchádzajúci polrok a prípadnú potrebu sa zlepšiť v jednotlivých oblastiach," skonštatovali školskí odborári. Rezort školstva pripomienku neakceptoval.



"Polročné prázdniny sa rušia najmä z dôvodu nadbytočnosti vzhľadom na to, že trvanie polročných prázdnin neprináša žiadne pozitívne vplyvy na žiakov v školách," uviedol rezort školstva v predloženom materiáli. Z aplikačnej praxe podľa ministerstva vyplýva, že polročné prázdniny nepostačujú na ich regeneráciu a javia sa ako problematické, či už pre zamestnancov škôl alebo pre zákonných zástupcov žiakov.



Podľa zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ministerstvo školstva každoročne do 31. mája zverejní termíny školských prázdnin v období školského vyučovania na svojom webovom sídle na tri po sebe nasledujúce školské roky.