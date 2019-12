Tradície sa dajú dodržať kdekoľvek, hovorí veľvyslanec v USA I. Korčok

Bratislava 25. decembra (TASR) – Slovenskému veľvyslancovi v USA Ivanovi Korčokovi tradície počas pobytu v zahraničí nechýbajú, pretože sa dajú dodržať kdekoľvek. Nahradiť sa však podľa neho nedá to, čo si od detstva mnoho ľudí s týmto sviatkom spája – byť doma s rodinou, mať v dosahu priateľov, vychutnať si vianočnú atmosféru.



Veľvyslanec sa rozhodol stráviť sviatky so svojou rodinou v USA z dôvodu stresu, ktorému by sa podľa jeho slov mohli vystaviť, keby narýchlo leteli domov na Slovensko a mali všetko organizovať na poslednú chvíľu. "Samozrejme, Vianoce mimo domova nemajú nikdy to pravé čaro," povedal Korčok.



Počas sviatkov v zahraničí si však s rodinou domov pripomínajú tradičným vianočným slovenským menu. "Odkedy si pamätám, je to na Vianoce rovnaké, bez žiadnych experimentov. Kapustnica, ryba, zemiakový šalát, na stole sú vždy oblátky, med, cesnak a pod obrus na roh stola pár mincí," povedal Korčok a spomenul príhodu, keď ho minulý rok manželka prinútila cez oceán do Washingtonu D.C. priniesť elektrické železá na tradičné oblátky.



"Minulé Vianoce by som to nazval skúšobnou výrobou, museli sme okrem iného riešiť, ako ich vôbec spojazdniť pretože sú na 220 voltov (V) a tu všetko funguje na 110 V. Tohto roku je už ale v kvalite, možno menej v tvare, jednoznačne badateľný pokrok. Preto každá rodina kolegov na veľvyslanectve dostane od mojej manželky aspoň pár kusov," vysvetlil.



Čo sa týka veľvyslanectva, počas Vianoc funguje v sviatočnom režime. "Diplomacia je služba a sme tu vo Washingtone D.C., rovnako ako všetky naše veľvyslanectvá po svete, v pohotovosti a dosiahnuteľní 24 hodín denne aj počas sviatkov. Želám však všetkým našim občanom, ktorí sú v USA, aby sa nikto v týchto sviatočných dňoch do núdze nedostal a užili si ich v pokoji."



V zahraničí je to však podľa jeho slov počas sviatkov na rôznych postoch rôzne. "Najhoršie to bolo v Bruseli, kde sme doslova deň pred Vianocami ešte mali zasadnutia, či samity a z nich sme rovno utekali k štedrovečernému stolu. Pamätám si, že ako veľvyslanec som dokonca proti tomuto nezmyselnému naháňaniu pred koncom roka namietal, ale videl som u väčšiny kolegov z iných štátov a EÚ inštitúcií, že mi nie celkom rozumeli."



"Každý má na to svoj názor a vychádza zjavne z iného postoja k tomuto najkrajšiemu sviatku v roku. Mne to však veľmi vadilo, pretože Vianociam predchádza advent, a to je čas, keď by sme mali spomaliť a oslobodiť sa z bežnej rutiny. Na Vianoce sa treba pripraviť, inak máme pocit, že prejdú akosi rýchlo, nevieme si ich užiť či skôr prežiť a pominú sa nám medzi prstami. Preto, ak sa len trochu dá, snažím sa podľa toho zariadiť a aj pracovný rytmus," uzavrel.