Tradičná slovenská kultúra dostane podporu vo výške troch miliónov eur

Podľa rezortu kultúry sa tieto financie môžu využiť na pokrytie nákladov na vytvorenie nového predstavenia, nákup krojových kostýmov, vydanie CD, ale napríklad aj na cestovné náklady.

Bratislava 27. mája (TASR) - Prostredníctvom projektu Folklór – duša Slovenska prerozdelí ministerstvo kultúry (MK) tento rok na aktivity v oblasti tradičnej slovenskej kultúry grantovú podporu spolu vo výške troch miliónov eur. TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu Barbora Palovičová.



"Stalo sa tak, ako bolo deklarované počas tlačovej konferencie v Očovej 1. marca, že v prípade enormného záujmu žiadateľov o mimoriadnu výzvu Folklór – duša Slovenska bude táto výzva zvýšená o ďalšieho 1,5 milióna eur," povedala Palovičová. Mimoriadnu výzvu vyhlásil Fond na podporu umenia (FPU) koncom februára, prijal 1026 žiadostí o dotáciu.



Súbory sa mohli uchádzať o podporu do 60.000 eur, pričom ich povinné spolufinancovanie predstavuje päť percent. Podľa rezortu kultúry sa tieto financie môžu využiť na pokrytie nákladov na vytvorenie nového predstavenia, nákup krojových kostýmov, vydanie CD, ale napríklad aj na cestovné náklady či výrobu príslušných propagačných materiálov. Individuálni umelci mohli žiadať o štipendium vo výške viac ako 5000 eur. Žiadosti na všetky projekty sú podľa riaditeľa Fondu na podporu umenia Jozefa Kovalčíka jednoduchšie, ako sú žiadosti uchádzajúce sa o podporu v samotnom fonde.



Finančný príspevok na svoje aktivity v oblasti tradičnej ľudovej kultúry mohli žiadať profesionálne i amatérske folklórne súbory, ale i individuálni umelci a remeselníci. Dotačnú výzvu vyhlásil FPU 27. februára, žiadosti prijímal do 25. marca.