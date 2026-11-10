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TRAGÉDIA NA DIAĽNICI: MZVEZ neeviduje Slovákov medzi obeťami
Na juhovýchode Bulharska došlo v utorok na diaľnici k zrážke približne 70 vozidiel. Nehoda si vyžiadala desiatky životov.
Autor TASR
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Bratislava 10. novembra (TASR) - Medzi obeťami či zranenými po utorkovej zrážke desiatok áut v Bulharsku by nemali byť Slováci. Pre TASR to potvrdili z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR s tým, že rezort situáciu naďalej sleduje a v prípade potreby je pripravený poskytnúť konzulárnu pomoc.
„Veľvyslanectvo SR v Sofii ani Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR doposiaľ nekontaktoval žiaden občan SR so žiadosťou o pomoc v súvislosti s hromadnou nehodou áut v Bulharsku. Prostredníctvom Zastupiteľského úradu SR v Sofii sme zároveň v kontakte s príslušnými bezpečnostnými bulharskými zložkami, ktoré zatiaľ neevidujú informácie o obetiach alebo zranených občanoch SR,“ uviedli z ministerstva.
Občanom Slovenskej republiky, ktorí sa ocitli v núdzi, odporúčajú kontaktovať medzinárodné operačné krízové centrum slovenskej diplomacie, ktoré je pripravené poskytnúť náležitú asistenciu nepretržite vo všetkých časových pásmach.
Na juhovýchode Bulharska došlo v utorok na diaľnici k zrážke približne 70 vozidiel. Nehoda si vyžiadala desiatky životov.
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„Veľvyslanectvo SR v Sofii ani Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR doposiaľ nekontaktoval žiaden občan SR so žiadosťou o pomoc v súvislosti s hromadnou nehodou áut v Bulharsku. Prostredníctvom Zastupiteľského úradu SR v Sofii sme zároveň v kontakte s príslušnými bezpečnostnými bulharskými zložkami, ktoré zatiaľ neevidujú informácie o obetiach alebo zranených občanoch SR,“ uviedli z ministerstva.
Občanom Slovenskej republiky, ktorí sa ocitli v núdzi, odporúčajú kontaktovať medzinárodné operačné krízové centrum slovenskej diplomacie, ktoré je pripravené poskytnúť náležitú asistenciu nepretržite vo všetkých časových pásmach.
Na juhovýchode Bulharska došlo v utorok na diaľnici k zrážke približne 70 vozidiel. Nehoda si vyžiadala desiatky životov.