Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 13. september 2025Meniny má Ctibor
< sekcia Slovensko

TRAGÉDIA: Pri páde malého lietadla v okrese N.Zámky zomreli dve osoby

.
Pri páde malého lietadla v okrese Nové Zámky zomreli dve osoby. Foto: TASR - OSZZS

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR o tom informovalo na sociálnej sieti.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nové Zámky 13. septembra (TASR) - Pri páde malého lietadla v okrese Nové Zámky zomreli dve osoby. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR o tom informovalo na sociálnej sieti.

Operátor tiesňovej linky 155 vyslal v sobotu pozemnú ambulanciu a záchranársky vrtuľník do obce Kamenný Most z dôvodu nahláseného pádu malého lietadla. „Lekár, žiaľ, musel konštatovať úmrtie u dvoch dospelých osôb,“ priblížilo OS ZZS.

Nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti informovala, že sa na miesto presúvajú aj pracovníci Leteckého a námorného vyšetrovacieho úradu. „Presné okolnosti, ako aj príčiny nehody budú predmetom vyšetrovania,“ uviedla.


.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek

MAJERSKÝ: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca