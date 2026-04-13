Pondelok 13. apríl 2026Meniny má Aleš
TRAGICKÁ BILANCIA: Minulý týždeň bolo 186 nehôd, sedem ľudí zomrelo

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Najtragickejšie následky mali v uplynulom týždni dopravné nehody v Jablonici, Sečovciach, Liptovských Sliačoch, Dunajskej Strede, Starej Ľubovni a Plavnici.

Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - V uplynulom 15. týždni zaznamenala polícia na Slovensku 186 dopravných nehôd. Pri týchto nehodách sedem osôb prišlo o život, 16 sa ťažko zranilo. Pri bilancii dopravných nehôd od 6. do 12. apríla na to upozornilo Prezídium Policajného zboru (PPZ).

Najtragickejšie následky mali v uplynulom týždni dopravné nehody v Jablonici, Sečovciach, Liptovských Sliačoch, Dunajskej Strede, Starej Ľubovni a Plavnici.

Od začiatku roka polícia zaevidovala na slovenských cestách celkovo 2903 dopravných nehôd, o 146 viac ako v rovnakom období minulého roka. „Pri dopravných nehodách sa 155 osôb ťažko zranilo, 57 zomrelo, čo predstavuje medziročný nárast o 12 obetí,“ upozornila polícia.

Apeluje zároveň na všetkých vodičov, aby dôsledne dodržiavali dopravné predpisy, jazdili obozretne a zodpovedne.
Neprehliadnite

VOĽBY V MAĎARSKU s veľkým náskokom vyhrala opozičná strana TISZA

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína