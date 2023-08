TRAGICKÁ NEHODA NA D2:Diaľnica smerom do ČR je uzavretá, hlásia 1 obeť

Bratislava 18. augusta (TASR) - Diaľnica D2 smerom do Českej republiky je v súčasnosti uzavretá. Dôvodom je dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazili dve autá. Nehoda si mala vyžiadať aj jednu obeť. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Z dôvodu odstraňovania následkov dopravnej nehody dvoch motorových vozidiel, ku ktorej došlo na piatom kilometri diaľnice D2 v smere do Českej republiky, je na nevyhnutne potrebný čas diaľnica v uvedenom smere uzavretá," upozorňuje polícia.



Premávka je odkláňaná na výjazde smer Malacky po štátnej ceste I/2. Polícia zároveň vodičov žiada, aby sa uvedenému úseku vyhli a použili na presun alternatívne trasy.



Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania.



Zelená vlna RTVS špecifikuje, že na D2 pri Kútoch sa zrazilo auto s kamiónom. Vodičov upozorňuje, že na obchádzkovej trase po starej ceste cez Malacky sa zdržia viac ak 40 minút. "Dobrzďuje sa ešte na diaľnici D1 pred Malackami," podotýka.



K dopravnej nehode letel aj záchranársky vrtuľník z bratislavskej základne. "Pri zrážke osobného motorového vozidla, v ktorom sa viezlo päť osôb, s kamiónom utrpel vodič devastačné poranenia, ktorým na mieste podľahol," uviedla hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková.



Ako doplnila, druhá osoba, 40-ročná spolujazdkyňa, utrpela vážne poranenia viacerých častí tela. "Lekár jej na mieste poskytol predlekársku zdravotnú starostlivosť a po preložení na palubu bola pri vedomí s vážnymi poraneniami letecky prevezená do Univerzitnej nemocnice Bratislava Kramáre. Tri maloleté osoby ostali v starostlivosti pozemných záchranárov," informovala Hopjaková.