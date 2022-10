Tragickú streľbu v Bratislave prekvalifikovali na teroristický útok

Bratislava 17. októbra (TASR) – Prípad tragickej streľby na Zámockej ulici v Bratislave, ktorý si vyžiadal dve obete, prekvalifikovali na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová.



"Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry po konzultácii so špeciálnym prokurátorom zmenil právnu kvalifikáciu skutku streľby na Zámockej ulici v Bratislave na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku," spresnila. Doplnila, že z doteraz zabezpečených dôkazov je zrejmé, že stíhaný skutok vykazuje všetky zákonné znaky tohto trestného činu.



Úrad špeciálnej prokuratúry v tejto súvislosti pripomína, že jedna z foriem účasti na terorizme je verejné schvaľovanie teroristického útoku, za ktoré hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov. "Podľa špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica budú orgány činné v trestnom konaní postupovať razantne pri odhaľovaní a trestnom stíhaní páchateľov schvaľovania trestného činu teroristického útoku," vyhlásila Tökölyová.



Polícia zároveň ubezpečila verejnosť, že v rámci svojej monitorovacej činnosti zachytila na sociálnych sieťach rôzne informácie, ktoré sa snažia opisovať motívy dvojnásobnej vraždy na Zámockej ulici. "Autori takýchto správ zneužívajú fakt, že polícia sa nemôže proti týmto dezinformáciám v súčasnosti brániť. Prípad je naďalej aktívne vyšetrovaný, vyšetrovateľ postupuje podľa Trestného poriadku a vec nie je možné urýchliť či proaktívne medializovať len pre to, lebo niekto šíri klamstvá," vyhlásil Policajný zbor na sociálnej sieti.



V centre Bratislavy na Zámockej ulici došlo v stredu (12. 10.) večer pred podnikom, ktorý navštevuje LGBTI+ komunita, k streľbe. Na mieste zomreli dvaja muži. Zranená bola jedna žena. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla na druhý deň ráno mŕtveho. Prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra.