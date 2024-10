Traja tajomníci na Ministerstve ŽP sú podľa organizácií zbytoční

Bratislava 5. októbra (TASR) - Environmentálne organizácie vyzvali Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, aby sa pri šetrení zbavilo svojich troch štátnych tajomníkov. Podľa environmentalistov sú tam zbytoční. Envirorezort pre TASR reagoval, že zbytočných bolo vyše 200 dohodárov, ktorých bez reálnej náplne práce zamestnávalo predošlé vedenie.



Traja štátni tajomníci na MŽP bez odbornosti sú podľa enviroorganizácií zbytočným politickým luxusom a nehospodárnym míňaním verejných financií. "Ak chce vláda naozaj šetriť, nemala by míňať štátne zdroje na zbytočné funkcie," upozornili.



Za posledných 30 rokov neboli podľa zástupcov platforiem Ekofórum, Klimatická koalícia, Slovenský ochranársky snem, Špirála a ďalších organizácií na rezorte životného prostredia viac ako dvaja štátni tajomníci. Tvrdia, že boli aj obdobia, keď na envirorezorte pôsobil len jeden tajomník. Súčasní tajomníci boli podľa nich do funkcií dosadení z politických dôvodov a bez odbornej kvalifikácie. Environmentalisti poukázali na to, že štátny tajomník má rovnaký plat ako poslanec parlamentu. Základný plat s paušálnymi náhradami je takmer 6000 eur mesačne.



"Verejnosti je napríklad úplne neznáme, akú konkrétnu agendu v ochrane prírody rieši štátna tajomníčka Gabriela Matečná. Exemplárnym príkladom je však rodinná dvojica štátnych tajomníkov Filip a Štefan Kuffovci. Umelo vytvorená je najmä pozícia pre Štefana Kuffu, ktorý na pridelené úlohy nemá žiadnu odbornosť," povedal Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les. Štátni tajomníci majú podľa neho robiť odbornú robotu a nie si užívať výhody politicky pridelenej funkcie platenej z daní ľudí.



Organizácie tiež upozornili na nerovnovážne a nelogické rozdelenie agendy a kompetencií vo vedení ministerstva. Štátni tajomníci podľa organizačnej štruktúry pokrývajú malý okruh odbornej agendy, pričom kvalita ich riadenia je nízka. Štefan Kuffa má podľa nich na starosti menej agendy ako generálny tajomník služobného úradu MŽP.



"Zbytočných bolo vyše 200 fiktívnych dohodárov, ktorých si bez reálnej náplne práce zamestnávalo predošlé vedenie a ktorým ministerstvo životného prostredia pod Tomášom Tarabom ukončilo pracovný pomer," uviedol pre TASR rezort. Verí, že polícia v tejto súvislosti ukončí v dohľadnej dobe vyšetrovanie.



Zbytočné podľa MŽP boli aj fiktívne poistky, ktorými predošlé vedenie tunelovalo verejné peniaze. Za rovnako zbytočné považuje projekty mimovládnych organizácií, kde si päť mimovládok rozdelilo 64 miliónov eur. "Ministerstvo životného prostredia sa môže len domnievať, prečo mimovládnym organizáciám združeným okolo Klimatickej koalície toto neprekážalo," skonštatovalo.