Traja z 11 Bangladéšanov prekročili hranicu nelegálne opakovane

Sobrance/Nová Sedlica 24. marca (TASR) – Traja z 11 štátnych príslušníkov Bangladéša, ktorých v piatok (20. 3.) zadržali hraničiari v katastrálnom území obce Nová Sedlica v okrese Snina, porušili zákaz vstupu na územie Slovenska. Dopustili sa tak prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Informovala o tom hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance Agnesa Kopernická.



Ako uviedla, Bangladéšania prekročili vonkajšiu hranicu z Ukrajiny na Slovensko neoprávnene mimo hraničného priechodu a na území SR sa zdržiavali bez povolenia príslušných orgánov. Nemali u seba ani cestovné doklady. "Lustráciou v informačných systémoch Ministerstva vnútra SR sa zistilo, že tri osoby zo skupiny sa už v minulosti pokúsili o neoprávnené prekročenie hranice z Ukrajiny do SR a boli administratívne vyhostení s určením zákazu vstupu na územie SR a ostatných členských štátov EÚ," informovala Kopernická s tým, že títo traja Bangladéšania boli odsúdení na trest vyhostenia z územia SR na dobu piatich rokov.



Všetci 11 štátni príslušníci Bangladéša boli eskortovaní do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach, kde na základe rozhodnutia regionálneho hygienika ministerstva vnútra podstúpia karanténu a zotrvajú tam až do vykonania readmisie. "Výkon readmisie, ako aj trestu vyhostenia bude zabezpečený po uplynutí protiepidemiologických opatrení na Ukrajine," uzavrela Kopernická.