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Transfúzna služba: Darujte krv pred odchodom na dovolenku
Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky.
Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Národná transfúzna služba (NTS) SR vyzýva verejnosť na darovanie krvi pred odchodom na letnú dovolenku. Pripomína, že darcovia tak môžu pomôcť zabezpečiť zásoby transfúznych prípravkov na celé leto. TASR o tom informovala riaditeľka marketingu a komunikácie NTS Martina Frigová.
„Počas mesiacov júl a august evidujeme každoročne pokles darcov o 16 percent, avšak potreba transfúznych prípravkov v nemocničných zariadeniach neklesá,“ podotkla Frigová.
V lete je podľa jej slov náročné zabezpečiť dostatočné zásoby transfúznych prípravkov, pretože pravidelní darcovia cestujú, darovanie krvi pri vysokých denných teplotách predstavuje zvýšenú záťaž pre ľudský organizmus, počas letných mesiacov sa eviduje viac dopravných nehôd, úrazov pri športe a kúpaní a nemocničné zariadenia dovolenku nemajú. „Plánované operácie, transplantácie, onkologickí pacienti aj akútne stavy vyžadujú dostatočné zásoby transfúznych liekov na dennej báze,“ ozrejmila Frigová.
Vysvetlila, že najčastejším dôvodom, prečo nemôžu mnohí darcovia darovať krv bezprostredne po návrate z dovolenky, je pobyt v zahraničí. Dočasné cestovateľské vylúčenie z darovania krvi môže byť jeden až šesť mesiacov v závislosti od krajiny, z ktorej sa darca krvi vráti.
Darovať krv v odberných centrách NTS SR je možné počas pracovných dní od 7.00 do 14.00 h a taktiež na mobilných odberoch.
Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.
„Počas mesiacov júl a august evidujeme každoročne pokles darcov o 16 percent, avšak potreba transfúznych prípravkov v nemocničných zariadeniach neklesá,“ podotkla Frigová.
V lete je podľa jej slov náročné zabezpečiť dostatočné zásoby transfúznych prípravkov, pretože pravidelní darcovia cestujú, darovanie krvi pri vysokých denných teplotách predstavuje zvýšenú záťaž pre ľudský organizmus, počas letných mesiacov sa eviduje viac dopravných nehôd, úrazov pri športe a kúpaní a nemocničné zariadenia dovolenku nemajú. „Plánované operácie, transplantácie, onkologickí pacienti aj akútne stavy vyžadujú dostatočné zásoby transfúznych liekov na dennej báze,“ ozrejmila Frigová.
Vysvetlila, že najčastejším dôvodom, prečo nemôžu mnohí darcovia darovať krv bezprostredne po návrate z dovolenky, je pobyt v zahraničí. Dočasné cestovateľské vylúčenie z darovania krvi môže byť jeden až šesť mesiacov v závislosti od krajiny, z ktorej sa darca krvi vráti.
Darovať krv v odberných centrách NTS SR je možné počas pracovných dní od 7.00 do 14.00 h a taktiež na mobilných odberoch.
Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.