Transfúzna služba: Lietanie ovplyvňuje organizmus aj darovanie krvi

Bratislava 27. júla (TASR) - Lietanie ovplyvňuje organizmus aj darovanie krvi. Upozornila na to Národná transfúzna služba (NTS) SR. Pripomína preto viaceré odporúčania a riziká v súvislosti s darovaním krvi a lietaním do zahraničia. Uviedla to na sociálnej sieti.



V prípade krátkeho letu do päť hodín NTS odporúča pred darovaním krvi aspoň 24-hodinovú pauzu pred aj po odlete. „Aby ste boli oddýchnutí a hydratovaní,“ vysvetlila.



Rovnako odporúča 24-hodinový odstup od darovania, pri ktorom je potrebné dbať na dobrú hydratáciu. Varuje, že dlhšie lety môžu predstavovať riziko vzniku zrazenín a únavy. „Po dlhých letoch je vhodné niekoľko dní počkať, dobre si oddýchnuť a doplniť tekutiny. Počas letu odporúčame aj pohyb, napríklad krátke prechádzky po lietadle alebo cvičenie nôh počas sedenia,“ dodala NTS.



Zároveň podotkla, že po dovolenke môže nasledovať aj vyradenie z darovania na jeden a viac mesiacov. Usmernenia pre darcov krvi, ktorí navštívili európske krajiny, NTS pravidelne aktualizuje na svojom webe.