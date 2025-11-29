Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 29. november 2025Meniny má Vratko
< sekcia Slovensko

Transfúzna služba:Krv možno darovať najskôr po 4 mesiacoch po operácii

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky.

Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Krv a jej zložky možno darovať najskôr po štyroch mesiacoch po operácii. Rana však musí byť zahojená a darca nesmie pociťovať žiadne pooperačné ťažkosti. Poukázala na to Národná transfúzna služba (NTS) SR na sociálnej sieti.

Pred odberom absolvujete rozhovor s lekárom. Na základe získaných podrobných informácií o type operácie, priebehu a pridruženej liečbe, môže dobu vyradenia v niektorých prípadoch predĺžiť,“ odkázala potenciálnym darcom.

Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.
.

Neprehliadnite

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

KOMENTÁR J. HRABKA: Z Košíc do Bratislavy a späť

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti