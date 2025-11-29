< sekcia Slovensko
Transfúzna služba:Krv možno darovať najskôr po 4 mesiacoch po operácii
Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Krv a jej zložky možno darovať najskôr po štyroch mesiacoch po operácii. Rana však musí byť zahojená a darca nesmie pociťovať žiadne pooperačné ťažkosti. Poukázala na to Národná transfúzna služba (NTS) SR na sociálnej sieti.
„Pred odberom absolvujete rozhovor s lekárom. Na základe získaných podrobných informácií o type operácie, priebehu a pridruženej liečbe, môže dobu vyradenia v niektorých prípadoch predĺžiť,“ odkázala potenciálnym darcom.
Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.
