Transparency International žiadajú preveriť Ficove majetkové pomery

Bratislava 28. októbra (TASR) - Transparency International Slovensko (TIS), ako aj poslanci parlamentu Ján Benčík a Radovan Kazda (SaS) chcú, aby sa preverili majetkové pomery šéfa Smeru-SD Roberta Fica. Vzhľadom na informácie vyplývajúce z medializovaných nahrávok by sa malo podľa nich preveriť, či sú majetkové priznania Fica úplné, respektíve pravdivé. Podali preto podnety Výboru Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Predseda výboru Boris Susko (Smer-SD) pre TASR reagoval, že podnetom sa budú zaoberať, ak spĺňa náležitosti podľa zákona.



Transparency International Slovensko upozornilo na medializované informácie, podľa ktorých mali Ficovi z kancelárie ukradnúť 50.000 eur a zlaté mince. Fico reagoval, že neverí bankám a časť úspor má v hotovosti. V majetkovom priznaní za minulý rok Fico podľa TIS uvádza iba príjmy z politiky. "Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií by rovnako mohlo zaujímať, že v majetkových priznaniach Roberta Fica nefigurujú zlaté mince, čo môže byť v sumári hnuteľná vec s hodnotou prevyšujúcou 35-násobok minimálnej mzdy, pri ktorej je povinnosť ju uviesť. Cena jednej takejto investičnej mince sa pohybuje od 1500 eur nahor," uviedla organizácia na sociálnej sieti.



Podobný podnet podali aj poslanci Kazda a Benčík. Kazda pre TASR priblížil, že z Ficových doterajších majetkových priznaní nevyplýva, že by vlastnil majetok, ktorý bol medializovaný. Výbor by mal podľa neho preveriť, či Fico nemal uviesť v majetkovom priznaní vlastníctvo zlatých mincí.



Susko ozrejmil, že podnety musia spĺňať zákonné požiadavky. "Ak podnety spĺňajú náležitosti zákona, konanie sa začína doručením podnetu," povedal pre TASR s tým, že Ficovo majetkové priznanie nevidel. Týmito podnetmi sa podľa jeho slov začne výbor zaoberať najskôr v novembri.



Úrad špeciálnej prokuratúry v pondelok (25. 10.) informoval, že dozorový prokurátor doplnil svoj návrh na predĺženie väzby obvinených v rámci akcie Očistec o obrazovo-zvukové záznamy. Tie majú potvrdzovať snahy viacerých osôb z prostredia politiky, podnikania a advokácie ovplyvňovať trestné stíhania najzávažnejších trestných káuz. Následne boli medializované videá s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom, exministrom vnútra Robertom Kaliňákom, obhajcom Marekom Parom, podnikateľom Miroslavom Bödörom a synom Tibora G. na poľovníckej chate.