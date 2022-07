Transparency: Na transparentnom účte má zatiaľ najviac peňazí Smer-SD

Bratislava 22. júla (TASR) - Spomedzi evidovaných 73 transparentných účtov na potreby kampane pred jesennými voľbami má zatiaľ najviac peňazí na konte strana Smer-SD. Z vloženého pol milióna eur zatiaľ podľa výpisu minula 16.000 eur. Najväčšie výdavky za vyše 354.000 eur priebežne vidno na straníckom účte OĽANO. Informuje o tom na sociálnej sieti organizácia Transparency International Slovensko (TIS). Z nezávislých kandidátov má k dispozícii najviac (47.000 eur) Adrian Polóny, ktorý kandiduje s podporou Smeru-SD na šéfa Banskobystrického samosprávneho kraja.



Z účtu OĽANO išlo podľa TIS prevažne o netransparentné platby agentúram, ktorých účel z účtu vyčítať nemožno. "Podobný 'únos kampaní' z transparentných účtov do agentúr predviedli viaceré strany vrátane OĽANO, Smeru či Sme rodina už pri parlamentných voľbách," skonštatovala organizácia.



Spomedzi nezávislých kandidátov zatiaľ z evidovaných účtov minul najviac, vyše 20.000 eur, súčasný primátor Žiliny Peter Fiabáne. Realita je však podľa TIS iná, keďže väčšie kampane už rozbehlo viacero politikov, ktorí účty ministerstvu ešte nenahlásili. "Zatiaľ najviac minul súčasný vicežupan a kandidát na banskobystrického župana Ondrej Lunter, podľa účtu v Slovenskej sporiteľni už vyše 60.000 eur. Druhý je priebežne košický primátor Jaroslav Polaček so 49.000 eur," dodala.



Organizácia pripomína, že povinnosť nahlásiť transparentný účet na Ministerstvo vnútra (MV) SR si dosiaľ splnilo len 73 kandidátov na šéfov krajov a primátorov alebo politických strán. Upozorňuje, že kampaň vedú aj desiatky ďalších politikov, mnohí účet zatiaľ neohlásili, nič na ňom nemajú alebo si ho ešte ani nezriadili.



Transparentné účty sú zverejnené na webe MV. Zriadiť si ich musia kandidáti na predsedu samosprávneho kraja a kandidáti na starostu obce, respektíve primátora mesta a starostu mestskej časti v obci nad 5000 obyvateľov, pokiaľ chcú viesť volebnú kampaň. Účet musí mať aj politická strana, ktorá ide do volieb.