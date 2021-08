Transparency: Rušenia viacerých obvinení volajú po jasnom zdôvodnení

Bratislava 31. augusta (TASR) - Rušenia viacerých obvinení zo strany Generálnej prokuratúry (GP) SR volajú po jasnom zdôvodnení pred verejnosťou. Konštatuje to organizácia Transparency International Slovensko (TIS). Rušenia obvinení bez náležitého vysvetlenia vzbudzujú podľa nej vážne pochybnosti, bez náležitej argumentácie sa dá hovoriť o zlyhaní. Organizácia preto verí, že generálna prokuratúra čo najskôr svoje kroky vysvetlí.



TIS pripomína, že ide o závažné a široko medializované kauzy, ktoré môžu mať zásadný vplyv na obnovovanie dôvery občanov vo fungovanie prokuratúry a celého justičného systému. "Pokiaľ napriek mimoriadne neštandardným rozhodnutiam najvyšší predstavitelia generálnej prokuratúry nedokážu svoje kroky náležite vyargumentovať pred verejnosťou, ide o zlyhanie, ktoré popiera všetky predsavzatia nového vedenia. Veríme preto, že v najbližšom čase sa verejnosť dozvie presvedčivé odôvodnenie krokov," podotýka Transparency International Slovensko na sociálnej sieti.



Podľa organizácie netreba zabúdať na to, že o zákonnosti a dôvodnosti trestného stíhania i väzby bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského rozhodovali tri senáty Najvyššieho súdu SR. K nim treba pripočítať aj dvoch sudcov Špecializovaného trestného súdu v prípravnom konaní. Vo všetkých prípadoch bola zákonnosť a dôvodnosť potvrdená, obžaloba bola v procese prípravy. "Vedenie generálnej prokuratúry dnes zavelilo k veľkému zvratu, a to bez súbežného zrozumiteľného vysvetlenia. Dostatočné objasnenie rozhodnutí doposiaľ nezaznelo ani v ostatných spomínaných kauzách," dopĺňa TIS.



GP SR zrušila obvinenia bývalému riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému, podnikateľovi Zoroslavovi Kollárovi, generálny prokurátor tiež zrušil obvinenie voči finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, bývalému riaditeľovi kontrarozviedky SIS Ľubomírovi Arpášovi a voči Arpášovej manželke.