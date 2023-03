Trápia vás časté bolesti hlavy či hnačka?

Voda z vodovodného potrubia v obci Drahovce pred čistením (vľavo) a po vyčistení metódou COMPREX® Foto: WILSEKO

Foto: WILSEKO

Pozn.: * legionella – Legionella je rod patogénnych baktérií čeľade Legionellaceae spôsobujúci tzv. chorobu legionárov či miernejšiu pontiacku horúčku. Najviac infekcií spôsobuje druh Legionella pneumophila, ktorá postihuje hlavne dýchacie cesty. Legionella sa obyčajne vyskytuje a množí v usadeninách v teplovodných potrubiach, bojleroch a klimatizáciách. K nákaze dochádza vdýchnutím infikovaného aerosólu do pľúc. Zdroj: https://legionella.sk/

Košice 22. marca (OTS) - Mávate časté bolesti brucha, hlavy, ochorenia pľúc či problémy so srdcovo-cievnym systémom? Zdrojom týchto zdravotných problémov môže byť aj znečistené vodovodné potrubie vo vašom dome alebo bytovke. Vo vodovodných potrubiach sa nachádzajú nielen nánosy ílu, pieskov či železa, ale aj tzv. biofilm s premnoženými baktériami a vírusmi. Dôležitý je pravidelný laboratórny rozbor vody, ktorý každoročne pri príležitostiposkytujú niektoré vodárenské spoločnosti alebo regionálne úrady zdravotníctva zadarmo.Podľazo spoločnosti COMPREX-WILSEKO , ktorá sa špecializuje na ekologické čistenie vodovodných rozvodov, sa v potrubiach nachádzajú tri druhy znečistení -mechanické nečistoty ako usadeniny vo forme pieskov, ílov, štrkov, ďalej biologické nečistoty, medzi ktoré patria rôzne baktérie, vírusy a riasy. Treťou skupinou sú chemické nečistoty, ktoré sú najčastejšou súčasťou zanesených potrubí, ako oxidy železa, vápnika, horčíka či mangánu.hovoríPodľa merania spoločnosti COMPREX-WILSEKO sa legionella vo väčšom množstve nachádzala najmä v objektoch v Bratislave, ktoré sa relatívne málo používajú alebo sú veľmi rozsiahle a nestíha sa minúť objem teplej vody, ktorá je pripravená. Dôvodom je, že legionella sa najčastejšie vyskytuje v teplej vode alebo v zásobníkoch teplej vody, v rozvodoch teplej vody, v cirkulácii.Výmena potrubia pri znečistení nie je nutnosťou. Kvalitný proces čistenia dokáže odstrániť väčšinu mechanických, chemických a biologických nečistôt do niekoľkých hodín.Spoločnosť COMPREX-WILSEKO používa unikátny ekologický systém čistenia COMPREX®, ktorý je patentovaný v rámci celej Európy. Spôsob nevyžaduje žiadne chemikálie či iné prísady, pracuje šetrne k akýmkoľvek typom potrubí iba na báze pulzného tlaku a malého množstva vody. Ľudia sa tak môžu dostať k zdravotne neškodnej pitnej vode bez usadenín v rozvodoch veľmi rýchlo. Spôsob totiž šetrí nielen prírodné zdroje, ľudské zdravie, peniaze, ale aj čas – denne dokáže vyčistiť 1,5 kilometra potrubia.Nie je pravidlom, že najviac znečistené sú staršie potrubia:dodávaPravidelné a správne čistenie vodovodného potrubia chráni nielen zdravie, ale aj peňaženku. Spoločnosť COMPREX-WILSEKO štandardne čistí potrubia v objektoch každých päť rokov, respektíve po piatich rokoch používania. Potrubia v nových budovách by podľa normy STN 806-4 vždy po inštalácii a novej inštalácii alebo po inštalácii a úprave by mali byť prepláchnuté a dezinfikované. O dezinfekcii sa následne vystavuje protokol, ktorý sa spolu s protokolom o rozbore vody dodáva k stavebnému konaniu.dopĺňaDorým ukazovateľom je napríklad tlak vody. Keď sa v potrubí nachádzajú mechanické nečistoty, tak tie postupne zmenšujú priemer potrubia. Potom začínajú domácnosti mať problémy s tlakom vody. Následne majú problém so zanášaním, znečistením a znehodnotením konečných spotrebičov – práčok, umývačiek riadu a vodovodných batérií. Najväčší problém je s nánosom – tzv. biofilmom, lebo sa v ňom nachádzajú baktérie, ktoré sa držia na zanesených stenách potrubí.prezrádza