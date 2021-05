Trasa Via Mariae je v centre záujmu medzinárodného projektu rurAllure

Bratislava 24. mája (TASR) - Málo známa pútnická trasa na Slovensku Via Mariae, ktorá vedie zo Šiah do Trstenej a spája maďarskú cestu z Csíksomlyó do Czestochowej v Poľsku, je v centre záujmu medzinárodného projektu rurAllure: Propagácia vidieckych múzeí, pamiatok a lokalít kultúrneho dedičstva v blízkosti európskych pútnických trás. TASR o tom informovala Tatiana Deptová z Katedry marketingovej komunikácie Univerzity Komenského v Bratislave.



"Projekt umožní propagovať sakrálne, prírodné a kultúrne dedičstvo na našom území, preto je dôležité upozorniť, že nie je zameraný iba na pútnikov, ale bude ponúkať možnosti aj pre ďalšie skupiny turistov," vysvetlila Deptová. Via Mariae bude v rámci projektu propagovaná spolu so známymi pútnickými trasami, ako je napríklad Svätojakubská cesta, cesta do Santiaga de Compostela, Cesta sv. Olafa v Škandinávii a Stredoeurópska mariánska cesta.



Na projekte spolupracujú tímy z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) a Katedry marketingovej komunikácie Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Tím z UK identifikuje cieľové skupiny a potenciálne spolupracujúce strany, mapuje jednotlivé body slovenskej trasy Via Mariae a zbiera údaje k lokálnym zaujímavostiam pre pútnikov a budúcich návštevníkov. "FIIT poskytuje svoju expertízu pri analýze správania a potrieb pútnikov a nasledovnom dizajne a vývoji technologickej platformy vrátane mobilnej aplikácie, ktorá bude asistovať a viesť pútnikov a turistov pri poznávaní vybranej trasy naprieč celou Európou," poznamenala Viera Bordoy z FIIT STU.



Cieľom projektu je poskytnúť jednotný prístup k prezentovaným trasám naprieč Európou. Inovatívne elektronické spracovanie zjednoduší plánovanie cesty pre každého pútnika/turistu zvlášť na základe ich osobných preferencií. V európskom projekte Horizon 2020 rurAllure sa spojilo medzinárodné konzorcium 16 partnerov pozostávajúcich z európskych organizácií a výskumných inštitúcií.