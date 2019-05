Treba si dávať pozor na to, aby bol hlasovací lístok platný

Voliči si v sobotných eurovoľbách vyberajú poslancov do Európskeho parlamentu z 31 politických subjektov.

Bratislava 25. mája (TASR) - Hlasovací lístok je platný aj v prípade, ak sa volič pomýli a zakrúžkuje viac ako dvoch kandidátov. Na pridelené prednostné hlasy sa však nebude prihliadať. V súvislosti so sobotnými eurovoľbami to potvrdila riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na Ministerstve vnútra SR Eva Chmelová. Lístok je podľa nej neplatný, ak sa v obálke nachádza viac ako jeden hlasovací lístok.



"Neplatným by sa stal aj vtedy, ak by sa hlasovací lístok dostal do hlasovacej urny bez obálky," doplnila Chmelová. Štátna komisia sa podľa nej doteraz zaoberala jedným podnetom týkajúcim sa poriadku vo volebnej miestnosti. "Všetky ostatné podnety smerovali k podozreniam z porušenia pravidiel vedenia volebnej kampane alebo porušenia volebného moratória," priblížila.



Voliči si v sobotných eurovoľbách vyberajú poslancov do Európskeho parlamentu z 31 politických subjektov. Na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovať poradové číslo kandidáta, a tým odovzdať prednostný hlas. Krúžkovať môže najviac dvoch kandidátov. Hlasovací lístok je potrebné vhodiť do volebnej schránky v obálke.