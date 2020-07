Karanténa v zariadení na Piaristickej ulici v Trenčíne skončila

Trenčín 22. júla (TASR) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne dnes zrušil karanténu v zariadení sociálnych služieb na Piaristickej ulici v Trenčíne. Klient zariadenia, ktorého pozitívne testovali na ochorenie COVID-19 začiatkom júla, sa uzdravil, negatívny mal aj druhý test.



Ako informovala riaditeľka Sociálnych služieb mesta Trenčín Edita Prekopová, v poriadku sú aj všetci ostatní klienti zariadenia a jeho zamestnanci. V zariadení postupne otestovali viac ako 130 klientov a 70 zamestnancov. Niektoré mimoriadne opatrenia však podľa nej zostávajú v platnosti.



„Vo všeobecnosti platí, že na návštevu jedného klienta môžu prísť naraz dve osoby. Do zariadenia nesmú prísť deti mladšie ako 15 rokov. Na oddelení s nepretržitou prevádzkou na prízemí, prvom a piatom poschodí sa návšteva musí vopred ohlásiť, nesmie byť na oddelení dlhšie ako 45 minút, na jednom poschodí môžu byť naraz maximálne tri návštevy. Rodinní príslušníci môžu vziať klienta oddelenia nepretržitej prevádzky na prechádzku do záhrady zariadenia,“ informovala Prekopová.



Ako dodala, návštevy klienta oddelenia celoročného pobytu sú umožnené len v záhrade zariadenia opatrovateľských služieb, respektíve v spoločenskej miestnosti, a to v dĺžke 60 minút. Klienti môžu ísť na vychádzku mimo budovy. Neodporúčame návštevy obchodných centier, respektíve veľké rodinné oslavy, ale len vybavenie si nevyhnutných nákupov a lekárskych vyšetrení. Klienti sú povinní o vychádzkach informovať.



„Sme všetci veľmi radi, že sme to tak dobre zvládli. Prosíme našich klientov, aby zostali obozretní a opatrní. Záleží nám na ich zdraví a tiež zdraví ich blízkych, preto je dôležité, aby všetci dodržiavali počas návštev hygienicko-epidemiologické opatrenia,“ doplnila Prekopová.