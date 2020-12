Tréner Ľ. Gsch: Ani počas vianočných sviatkov netreba zabúdať sa hýbať

Bratislava 26. decembra (TASR) – Ani počas Vianoc netreba zabúdať na dostatok pohybu. Ako pre TASR uviedol profesionálny osobný tréner Ľuboš Gsch, aj napriek tomu, že sú tohtoročné sviatky poznačené pandémiou nového koronavírusu a lockdownom, fyzická aktivita sa dá vykonávať napríklad aj v obývačke.



"Správna životospráva a pohyb idú ruka v ruke," pripomenul Gsch, pričom poukázal na to, že počas sviatkov je príležitostí, ako zlenivieť, dosť a často "zakopnú" aj tí najzanietenejší a so striktným režimom. Z pohľadu trénera nie je dôležité, koľko a ako ľudia jedia od 24. decembra do 1. januára, ale je podstatné skôr to, aké kvalitné jedlo a v akých množstvách je od 1. januára do 24. decembra.



Keďže momentálny lockdown podľa jeho slov výrazne obmedzuje spoločenské aktivity, je vhodné ich nahradiť pohybom alebo hobby aktivitou. "Či už ide o strečing, jogu, posilňovanie, beh alebo čokoľvek iné, každý by si mal zvoliť variant, ktorý je mu blízky," odporúča.



Z pohľadu trénera by mala fyzická aktivita človeka aj zabávať. Vytúžená postava je potom už len bonusom takejto aktivity. Najlepšou motiváciou sú podľa Gscha výsledky. Pripomenul, že tie sa dosahujú len pravidelnou systematickou aktivitou. Začať s pohybom možno vždy, bez ohľadu na to, v akom štádiu sa človek nachádza. Následne je podľa jeho slov prioritou pokúšať sa zlepšovať a vzdelávať sa aj v oblasti cvičenia, aby si človek neprivodil zranenie.



Gsch poukázal aj na to, že pri cvičení možno využiť rôzne mobilné aplikácie či zapojiť sa do výziev a cvičení online formou na sociálnych sieťach. Dodal, že takéto cvičenie sa dá realizovať aj z pohodlia svojej obývačky.