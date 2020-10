GP: Trestné činy treba v čase núdzového stavu posudzovať individuálne

Bratislava 5. októbra (TASR) - Trestné činy spáchané v čase núdzového stavu majú orgány činné v trestnom konaní posudzovať individuálne. Skúmať by mali, či k protiprávnemu konaniu došlo na mieste, na ktoré sa núdzový stav vzťahuje. Vyplýva to z usmernenia, ktoré vydala Generálna prokuratúra (GP) SR. Za trestné činy spáchané v čase krízovej situácie, teda núdzového stavu, možno uložiť prísnejšie tresty.



Pri posudzovaní trestného činu treba zohľadniť nielen vyhlásenie núdzového stavu a súvisiace nariadenia vlády, ale aj konkrétne príkazy príslušných orgánov, ktoré budú na základe nich vydávané, prípadne ďalšie právne predpisy prijaté v čase núdzového stavu, ktorými môžu byť uložené povinnosti či obmedzenia, alebo iné opatrenia.



„Ako príklad možno uviesť miesto, kam bude distribuovaná pitná voda príslušnými subjektmi, či miesto budovy pracoviska osôb, ktorým bude nariadená pracovná povinnosť a podobne,“ uvádza sa v usmernení.



Na Slovensku platí od 1. októbra núdzový stav, zatiaľ na 45 dní. Vláda ho vyhlásila v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou s pandémiou nového koronavírusu v zmysle ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.