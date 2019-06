Trestné konanie s Ivanom L. a spol. po zrušení amnestií prerušili

Plénum Ústavného súdu SR koncom mája 2017 potvrdilo aprílové rozhodnutie Národnej rady SR o zrušení tzv. Mečiarových amnestií.

Bratislava 24. júna (TASR) - Trojčlenný senát Okresného súdu (OS) Bratislava III v piatok (21. 6.) na svojom neverejnom zasadnutí prerušil trestné konanie s bývalým riaditeľom SIS Ivanom L. a spol. v kauze zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny. TASR o tom v pondelok informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave (KS) Pavol Adamčiak.



"Trojčlenný senát OS BA III rozhodol 21. júna na neverejnom zasadnutí o návrhu obhajoby na prerušenie trestného konania tak, že v trestnej veci obž. Ing. I. L. a spol. pre trestný čin zavlečenia do cudziny spolupáchateľstvom podľa ustanovenia paragrafu 9 odseku 2 k paragrafu 233 odseku 1. odseku 2 písm. a) Trestného zákona účinného v čase spáchania skutku trestné konanie prerušuje a predloží Súdnemu dvoru Európskej únie na rozhodnutie prejudiciálne otázky," konkretizoval Adamčiak.



Súd podľa hovorcu podľa príslušných paragrafov Trestného poriadku účinného do 31. decembra 2005 trestné konanie prerušil a požiadal Súdny dvor Európskej únie o rozhodnutie o predbežnej otázke, nakoľko považuje jeho stanovisko za nevyhnutné pre ďalší procesný postup vo veci. "OS BA III zároveň požiada Súdny dvor EÚ o prejednanie prejudiciálneho návrhu v rámci naliehavého konania, pretože sa jedná o vec súvisiacu so zatýkacím rozkazom," dodal Adamčiak. Uznesenie nie je právoplatné, voči rozhodnutiu je prípustná sťažnosť.



Podobne postupoval po zrušení Mečiarových amnestií aj iný nižší bratislavský súd - OS BA I. Ten predložil vec obžalovaného exministra vnútra Gustáva K. v kauze zmareného referenda rovnako Súdnemu dvoru EÚ.



Hlavné pojednávanie v prípade obžalovaného exriaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Ivana L. a spol. na OS BA III nebolo dlhšie vytýčené z dôvodu, že dvaja členovia senátu ako sudcovia – prísediaci po uskutočnení ich previerky Národným bezpečnostným úradom SR sa začali len na jeseň minulého roka oboznamovať s rozsiahlym spisovým materiálom v predmetnej trestnej veci.



Plénum Ústavného súdu SR koncom mája 2017 potvrdilo aprílové rozhodnutie Národnej rady SR o zrušení tzv. Mečiarových amnestií z 3. marca a 7. júla 1998 a milosti exprezidenta Michala Kováča svojmu synovi z 12. decembra 1997. Za uznesenie hlasovalo 129 členov snemovne zo 144 prítomných. Právomoc zrušiť protiprávne amnestie či individuálne milosti prezidenta dala parlamentu zmena Ústavy SR.



Výberová chronológia kauzy zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny:

11. novembra 1994 - Interpol vydal medzinárodný zatykač na Michala Kováča ml. v súvislosti s tzv. kauzou Technopol. Ako neskôr informoval denník Slovenská Republika, Michal Kováč ml. bol v Nemecku obvinený z účasti na podvode.



31. augusta 1995 - Neznámi páchatelia na dvoch autách so slovenskými štátnymi poznávacími značkami násilne zavliekli Michala Kováča ml. do cudziny. Ôsmi muži zastavili jeho auto neďaleko Svätého Jura, kde býval. Členovia posádok áut ho vyvliekli z auta a ohrozovali ho pištoľou. Potom mu nasadili masku, dali mu elektrické šoky a násilím doňho vliali fľašu whisky. Syn slovenského prezidenta sa prebral pred policajnou stanicou v rakúskom Hainburgu. Na základe telefonátu zo Slovenska ho tam našla rakúska polícia a previezla ho do nemocnice. Po krátkom pobyte v nemocnici Michala Kováča ml. zadržali v súvislosti s medzinárodným zatykačom Interpolu, ktorý na neho vydali v Nemecku.



1. septembra 1995 - Michal Kováč ml. bol prevezený do vyšetrovacej väzby vo Viedni.



7. septembra 1995 - Vyšetrovateľovi zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny Jaroslavovi Šimuničovi bol prípad odňatý.



2. októbra 1995 - Michala Kováča ml. prepustili z vydávacej väzby na kauciu vo výške milión šilingov.



17. októbra 1995 – Prípad zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny odňali aj vyšetrovateľovi Petrovi Vačokovi. Vyšetrovaním bol poverený Jozef Číž.



29. novembra 1995 – Prezident udelil milosť príslušníkovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Oskarovi F., ktorý vypovedal ako svedok a potvrdil spojenie SIS s týmto činom. Po svojej výpovedi sa skrýval na neznámom mieste.



20. februára 1996 - Vyšší krajinský súd vo Viedni rozhodol, že Michal Kováč ml. nebude z Rakúska vydaný mníchovskej prokuratúre a môže sa vrátiť na Slovensko.



23. februára 1996 - Michal Kováč ml. sa takmer po polroku vrátil z Rakúska na Slovensko.



20. mája 1996 - Vyšetrovateľ zavlečenia Michala K. mladšieho major Jozef Číž rozhodol svojím uznesením uložiť tento prípad. Rozhodnutie odôvodnil tým, že sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce začať trestné stíhanie.



29. apríla 1996 - V Bratislave pri nevyjasnenom výbuchu auta BMW 320 Tourist na propán-butánový pohon zahynul Róbert Remiáš, policajný dôstojník a blízky priateľ bývalého príslušníka SIS Oskara F., ktorý bol korunným svedkom kauzy a zdržiaval sa v zahraničí.



12. decembra 1997 - Prezident SR Michal Kováč udelil svojmu synovi milosť, na základe ktorej bolo trestné stíhanie voči nemu v SR zastavené.



2. marca 1998 - Prezidentovi SR Michalovi Kováčovi sa skončilo funkčné obdobie. Keďže nebol zvolený jeho nástupca, právomoci prezidenta vykonávala vláda a jej predseda Vladimír Mečiar.



3. marca 1998 - Premiér SR Vladimír Mečiar ako zastupujúci prezident SR vyhlásil rozhodnutie o amnestii vzťahujúce sa aj na trestné činy spáchané v súvislosti s oznámením o zavlečení Michala Kováča ml. do cudziny. Mečiar nariadil, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné konanie pre podozrenie z týchto trestných činov.



7. júla 1998 - V Zbierke zákonov č. 214/1998 bolo zverejnené Rozhodnutie predsedu vlády SR zo 7. júla 1998 o amnestii, ktoré spresňuje predošlé rozhodnutie o amnestiách z 3. marca 1998.



8. decembra 1998 - Po parlamentných voľbách v SR nový premiér a zastupujúci prezident SR Mikuláš Dzurinda podpísal Rozhodnutie o amnestii. Vypustením niektorých článkov z rozhodnutí o amnestii, ktoré udelil jeho predchodca a zastupujúci prezident Vladimír Mečiar 3. marca a 7. júla 1998, umožnil Mikuláš Dzurinda svojím rozhodnutím konať v kauzách Zmarené referendum a Únos občana Michala Kováča ml.



1. februára 1999 - Vyšetrovateľ odboru vyšetrovania obzvlášť závažnej kriminality Ministerstva vnútra SR vzniesol obvinenie voči dvom bývalým vysokým dôstojníkom SIS Jaroslavovi S. a Róbertovi B., ktorých polícia zaistila.



4. februára 1999 - Ústavný súd rozhodol, že žiadnu amnestiu nemožno ani zrušiť ani zmeniť.



9. apríla 1999 - Národná rada SR hlasovaním rozhodla, že vydáva poslanca HZDS Ivana L. na trestné stíhanie, čím bol zbavený imunity.



15. apríla 1999 - NR SR návrhu vyšetrovateľa vyhovela. Ivan L. bol na základe návrhu prokurátora vzatý do vyšetrovacej väzby.



19. júla 1999 - Po 95 dňoch Ivana L. z väzby prepustili.



26. februára 2000 - Kauza Technopol sa pre Michala Kováča ml. definitívne skončila. Štvrtá Trestná komora Krajinského súdu Mníchov rozhodnutím z 23. februára 2000 s konečnou platnosťou zastavila šesť rokov trvajúce konanie voči Michalovi Kováčovi ml.



27. novembra 2000 - Bratislavský krajský prokurátor podal na Krajskom súde v Bratislave obžalobu na poslanca Národnej rady SR a exriaditeľa Slovenskej informačnej služby Ivana L. pre podozrenie z trestného činu zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny. Obžaloba sa spolu s Ivanom L. vzťahovala na 13 osôb.



5. júna 2002 - Krajský súd v Bratislave potvrdil zastavenie trestného stíhania bývalého riaditeľa SIS Ivana L. a spoločníkov v kauze zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny.



14. júla 2002 - Polícia v Juhoafrickej republike zadržala poslanca a bývalého riaditeľa SIS Ivana L. a následne ho previezla na Slovensko.



20. decembra 2002 - Najvyšší súd (NS) SR na neverejnom zasadnutí zamietol sťažnosť Generálnej prokuratúry SR proti zastaveniu trestného stíhania v kauze zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny. Senát NS SR konštatoval, že prípad podlieha amnestii expremiéra Vladimíra Mečiara z roku 1998.



13. júna 2011 – Bývalý prezident SR Michal Kováč prehral spor s Ivanom L. Podľa bratislavského okresného súdu sa mal bývalému šéfovi SIS písomne ospravedlniť za výroky o tom, že stojí za zvlečením jeho syna do Rakúska. Exprezident sa voči rozsudku odvolal.



20. júna 2012 - Krajský súd v Bratislave rozhodol a potvrdil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v spore medzi Ivanom L. a Michalom Kováčom.



30. októbra 2012 – Bývalý prezident SR Michal Kováč podľa Ústavného súdu nesmie Ivana L. viniť z únosu svojho syna, ani keby to bola pravda. Podľa právoplatného rozsudku sa musel Michal Kováč písomne Ivanovi L. ospravedlniť a zaplatiť mu 3319 eur.



5. apríla 2017 - Poslanci NR SR zrušili amnestie Vladimíra Mečiara z 3. marca a 7. júla 1998 a milosť exprezidenta Michala Kováča svojmu synovi z 12. decembra 1997. Dosiahli to prijatím uznesenia, za ktoré hlasovalo 129 členov snemovne zo 144 prítomných.



31. mája 2017 - Ústavný súd SR potvrdil zrušenie amnestií.



7. novembra 2017 - Sudca bratislavského nižšieho súdu už naštudoval spis v prípade obžalovaného exriaditeľa SIS Ivana L. a spol. po zrušení Mečiarových amnestií.



4. apríla 2019 - Hlavné pojednávanie v prípade obžalovaného exriaditeľa SIS Ivana L. a ďalších osôb po zrušení Mečiarových amnestií na Okresnom súde Bratislava III zatiaľ stále nebolo vytýčené. Dvaja prísediaci sudcovia z ľudu stále študovali rozsiahly spisový materiál.