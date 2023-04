Trestné oznámenie pre odovzdanie S-300 Ukrajine odmietli

Bratislava 29. apríla (TASR) - Trestné oznámenie týkajúce sa darovania systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine odmietli. Polícia tak urobila ešte vlani. Vyplýva to zo stanoviska Okresnej prokuratúry Bratislava I, ktoré TASR poskytol hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave Juraj Chylo.



Trestné oznámenie bolo vyšetrovateľom odmietnuté vlani v júli a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v septembri, keď prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I zamietol sťažnosť jedného z oznamovateľov, ozrejmil.



Trestné oznámenie podali vlani ĽSNS aj mimoparlamentné hnutie Republika. Hovorili o podozrení zo spáchania trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, či zneužívania právomoci verejného činiteľa a ďalších trestných činov. Dočasne poverený premiér Eduard Heger vtedy odmietol, že by sa darovaním systému S-300 stalo Slovensko súčasťou ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Ubezpečil, že obranyschopnosť SR je naďalej zabezpečená.