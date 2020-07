Trestné stíhanie v prípade rigoróznej práce A. Danka zastavili

Bratislava 24. júla (TASR) - Trestné stíhanie v prípade rigoróznej práce expredsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) je zastavené, pričom rozhodnutie vyšetrovateľa je právoplatné. Pre TASR to potvrdila Petra Kováčiková z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici.



"V tomto prípade bolo trestné stíhanie zastavené, pretože skutok nie je trestným činom," vysvetlila Kováčiková.



O definitívnom ukončení vyšetrovania informoval vo štvrtok (23. 7.) samotný Danko. Polícia podľa neho skonštatovala, že nepoškodil autorské práva.



Podozreniami z plagiátorstva rigoróznych prác na Univerzite Mateja Bela sa zaoberala v minulosti aj účelová komisia Akademického senátu (AS) UMB. Konštatovala, že medializovaná dvojica rigoróznych prác "obsahuje časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre mierne upravené, väčšina častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov".