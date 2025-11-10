< sekcia Slovensko
Trestné stíhanie v súvislosti s darovaním techniky Ukrajine zastavili
Polícia trestné stíhanie zastavila s tým, že skutok nie je trestným činom.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. novembra (TASR) - Vyšetrovanie darovania vojenskej techniky Ukrajine nepreukázalo vznik škody Slovenskej republike, ani to, že by členovia vlády konali s úmyslom zadovážiť si neoprávnený prospech, či prekračovali svoje právomoci. Polícia trestné stíhanie zastavila s tým, že skutok nie je trestným činom. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa bratislavskej krajskej prokuratúry Gabriela Kováčová. Prezídium Policajného zboru pre TASR uviedlo, že vyšetrovací tím Darca stále koná v dvoch trestných veciach. Na informácie upozornil portál Aktuality.sk.
„Vyšetrovateľ Policajného zboru dňa 30. októbra 2025 zastavil trestné stíhanie vedené pre podozrenie zo spáchania zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa z dôvodu, že je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci,“ uviedla Kováčová s tým, že uznesenie vyšetrovateľa nie je právoplatné.
Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru uviedol, že dva prípady z piatich boli odmietnuté, pretože nešlo o trestný čin. Vyšetrovanie bolo v jednom prípade zastavené, pretože sa preukázalo, že skutok nie je trestným činom.
„Dva prípady sú stále v prípravnom konaní, prebieha vyšetrovanie a dokazovanie a v týchto veciach ešte nebolo vznesené obvinenie. Prípady, ktoré sú stále vyšetrované, sú v predsúdnom štádiu a vzhľadom na ich neverejný charakter polícia momentálne nemôže poskytnúť bližšie informácie, aby nebol ohrozený účel trestného konania,“ uviedla polícia.
Ministerstvo obrany (MO) SR pre TASR reagovalo, že sa k predmetnej veci nateraz nebude vyjadrovať, keďže rozhodnutie vyšetrovateľa nie je právoplatné.
Exminister obrany a šéf mimoparlamentných Demokratov Jaroslav Naď poznamenal, že sa potvrdilo, čo opakovane tvrdil. „Vláda Eduarda Hegera so mnou ako ministrom obrany v súvislosti s darovaním lietadiel MiG-29 konala nielen morálne správne, ale tiež v národnom zaujme SR a úplne v súlade s platnými zákonmi a ústavou,“ uviedol na sociálnej sieti. Dodal, že očakáva verejné ospravedlnenie od predstaviteľov koalície, ktorí ho „celé roky a opakovane krivo obviňovali v súvislosti s darovaním migov zo spáchania rôznych trestných činov.“ V tejto súvislosti tiež zvažuje podanie viacerých trestných oznámení a civilných žalôb.
Na Úrade boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) zriadili v novembri 2024 špeciálny vyšetrovací tím s názvom Darca. Podnetom na jeho zriadenie bola správa Najvyššieho kontrolného úradu. Jeho úlohou je venovať sa podozreniam z protiprávneho konania v súvislosti s darovaním slovenskej vojenskej techniky za stovky miliónov eur na Ukrajinu v minulom volebnom období. Prešetrovať má podozrenia smerujúce k vtedajším predstaviteľom rezortu obrany a členom vlády. V júni ÚBOK zrealizoval viaceré zaisťovacie úkony osôb a vecí.
„Vyšetrovateľ Policajného zboru dňa 30. októbra 2025 zastavil trestné stíhanie vedené pre podozrenie zo spáchania zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa z dôvodu, že je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci,“ uviedla Kováčová s tým, že uznesenie vyšetrovateľa nie je právoplatné.
Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru uviedol, že dva prípady z piatich boli odmietnuté, pretože nešlo o trestný čin. Vyšetrovanie bolo v jednom prípade zastavené, pretože sa preukázalo, že skutok nie je trestným činom.
„Dva prípady sú stále v prípravnom konaní, prebieha vyšetrovanie a dokazovanie a v týchto veciach ešte nebolo vznesené obvinenie. Prípady, ktoré sú stále vyšetrované, sú v predsúdnom štádiu a vzhľadom na ich neverejný charakter polícia momentálne nemôže poskytnúť bližšie informácie, aby nebol ohrozený účel trestného konania,“ uviedla polícia.
Ministerstvo obrany (MO) SR pre TASR reagovalo, že sa k predmetnej veci nateraz nebude vyjadrovať, keďže rozhodnutie vyšetrovateľa nie je právoplatné.
Exminister obrany a šéf mimoparlamentných Demokratov Jaroslav Naď poznamenal, že sa potvrdilo, čo opakovane tvrdil. „Vláda Eduarda Hegera so mnou ako ministrom obrany v súvislosti s darovaním lietadiel MiG-29 konala nielen morálne správne, ale tiež v národnom zaujme SR a úplne v súlade s platnými zákonmi a ústavou,“ uviedol na sociálnej sieti. Dodal, že očakáva verejné ospravedlnenie od predstaviteľov koalície, ktorí ho „celé roky a opakovane krivo obviňovali v súvislosti s darovaním migov zo spáchania rôznych trestných činov.“ V tejto súvislosti tiež zvažuje podanie viacerých trestných oznámení a civilných žalôb.
Na Úrade boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) zriadili v novembri 2024 špeciálny vyšetrovací tím s názvom Darca. Podnetom na jeho zriadenie bola správa Najvyššieho kontrolného úradu. Jeho úlohou je venovať sa podozreniam z protiprávneho konania v súvislosti s darovaním slovenskej vojenskej techniky za stovky miliónov eur na Ukrajinu v minulom volebnom období. Prešetrovať má podozrenia smerujúce k vtedajším predstaviteľom rezortu obrany a členom vlády. V júni ÚBOK zrealizoval viaceré zaisťovacie úkony osôb a vecí.