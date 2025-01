Začal sa proces s exriaditeľom SIS Vladimírom P.

Banská Bystrica 9. januára (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica sa vo štvrtok začal proces v korupčnej kauze bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra P. Je obžalovaný pre zločiny prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj prečin ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.



Exriaditeľ tajnej služby v úvode pojednávania odmietol možnosť uzavrieť dohodu o vine a treste. Obžalobu odmieta, tvrdí, že je nedôvodná a skutok vymyslený. "Je vyskladaná z čiastkových vecí a pri výsluchu svedkov sa ukáže, že vypovedajú v rozpore medzi sebou a v rozpore s listinnými dôkazmi," konštatoval Vladimír P.



"Skutok sa nikdy nestal, náš klient ho nikdy nespáchal, o čom sú dnes aj dôkazy. Ak sa vôbec niečo stalo a je to trestné, tak to spáchal niekto iný a môj klient aj vie kto," reagoval obhajca obžalovaného Ondrej Urban. Poďakoval súdu, že po prvý raz vrátil celú obžalobu späť do prípravného konania. Prokurátorovi zároveň navrhol, aby obžalobu stiahol a vyhol sa tak blamáži, lebo skutok je vymyslený. Pripomenul, že jeho klient zbytočne sedel vo väzbe šesť mesiacov.



Vladimír P. mal ako verejný činiteľ v roku 2020 prijať úplatok 20.000 eur od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kollára, ktorý si tak chcel zabezpečiť, aby sa o neho prestala SIS zaujímať. Jemu súd schválil dohodu o vine a treste.







Na začiatku spontánnej výpovede obžalovaný poprel, že by mal utlmovať spravodajské rozpracovanie Kollára. Vypovedal, že okrem neho boli odpočúvané a sledované aj blízke osoby právnika a aj to, koľko telefónnych čísel odpočúvali, koľko príslušníkov SIS a áut sa na tom podieľalo a koľko kilometrov najazdili. Zdôraznil, že sám inicioval sledovanie tejto osoby, keď ju zbadal a videl, že tam nie je žiadna sledovacia skupina. V tejto časti výpovede však sudcu upozornil, že už začína hovoriť o veciach, ktoré môžu byť predmetom utajovanej skutočnosti, respektíve služobného tajomstva. Sudca napokon vylúčil verejnosť z tejto časti hlavného pojednávania.



Vladimír P. spochybňuje Kollárovu dohodu o vine a treste, podľa neho sa priznal k niečomu, čo sa nemohlo stať.



"V médiách povedal, že si vyhodnotil situáciu tak, že priznal nejaké veci. Ak by sa ďalej bránil, tak by skončil ako bývalý špeciálny prokurátor. Teraz ho vybavili v kauze "cigarety" plus za toto peňažným trestom 70.000 eur. Vieme na sto percent preukázať, keďže boli zadokumentované nejaké technické prostriedky, z ktorých sú legálne výstupy, že nemohol odovzdať peniaze na mieste a v čase, ako uvádza obžaloba, lebo bol v zahraničí," exšéf SIS.



Proces sa mal pôvodne začať už koncom mája minulého roka, ale obžalovaný podal sťažnosť proti uzneseniu sudcu ŠTS o prijatí obžaloby. Zrušené museli byť aj ďalšie vlaňajšie termíny. Dôvodom bolo prebiehajúce konanie na Najvyššom súde SR o podanej sťažnosti a sudca tak nemohol konať.