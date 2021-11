Koaliční poslanci: Tresty za držanie drog by sa mohli znížiť

Bratislava 5. novembra (TASR) - Trestné sadzby za držanie ľahších drog na vlastnú spotrebu by sa mohli znížiť. Koaliční poslanci Národnej rady (NR) SR predložili novelu Trestného zákona, ktorá má umožniť zníženie trestov a tiež možnosť pre sudcov udeliť iný trest, napríklad tzv. ochranné liečenie. Poslanci za OĽANO, Sme rodina a Za ľudí o tom informovali na piatkovej tlačovej konferencii. Dodali, že návrh upravujúci túto problematiku mala predložiť ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, no keďže k tomu nedošlo, podali vlastný. Parlament by mohol o novele rokovať už na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína 23. novembra.



"Táto právna úprava nijakým spôsobom nelegalizuje drogy. Je veľmi jednoduchá v tom, že sudca má právo povedať, či stačí trest povinnej práce alebo povinnej liečby a podobne. Ukladáme možnosť sudcovi, že nemusí mladého človeka poslať do väzenia. Rovnako znižujeme niektoré trestné sadzby, aby sa mohol sudca rozhodnúť, že namiesto päť až desať povie tri roky podmienečne," povedal poslanec Juraj Šeliga zo strany Za ľudí.







Návrh upravuje napríklad "najľahšie" prehrešky, teda držanie drog na vlastnú spotrebu. Ak páchateľ drží maximálne tri dávky, sadzba by sa mohla znížiť z výšky do troch rokov na sadzbu do roka. Ak u neho nájdu maximálne desať dávok, nehrozilo by mu podľa návrhu väzenie do výšky päť rokov, ale do dvoch rokov. "Súd by mohol ponúknuť namiesto trestu ochranné liečenie, ak s tým bude páchateľ súhlasiť," doplnil poslanec Kristián Čekovský (OĽANO). Návrhom chcú tiež odstrániť spodnú hranicu trestu pri prechovávaní predmetu na výrobu drog, kam patrí aj pestovanie konope. Opakovane prichyteným užívateľom by už nemuselo hroziť desať až 15 rokov za mrežami, ale päť až desať rokov. Týkalo by sa to iba recidivistov. Pri vážnych prešľapoch, teda pri díleroch či obchodníkoch s drogami, tresty meniť nechcú.



Približne pred pol rokom sa konala odborná konferencia za účasti ministrov, expertov či predstaviteľov Policajného zboru, po ktorej sa začalo pracovať na legislatívnych úpravách. Poslanec Juraj Krúpa (OĽANO) priblížil, že sa snažili koordinovať s Kolíkovou, ktorá mala na najbližšiu schôdzu predložiť návrh. V piatok je posledný deň podávania návrhov a Kolíková ho podľa jeho slov nepredložila.



Podľa Ľuboša Krajčíra (Sme rodina) ide o tému zdravého rozumu, odmieta dekriminalizovanie marihuany či ľahkých drog. Krajčír vyzval, aby SaS nepolitikárčila a aby návrh pomohla schváliť. Šeliga skonštatoval, že celá koalícia sa dohodla, že návrh prejde.