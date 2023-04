Tretia výzva na obnovu domov je uzavretá, SAŽP prijala 10.000 žiadostí

Bratislava 25. apríla (TASR) - Tretia výzva zameraná na obnovu starších rodinných domov z plánu obnovy je uzavretá. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) prijala v pondelok (24. 4.) 10.000 žiadostí. Vyčlenených je na ňu 190 miliónov eur. TASR o tom informovala PR manažérka sekcie plánu obnovy SAŽP Renáta Gešvantnerová.



"Nesmierne nás teší veľký záujem majiteľov rodinných domov. Tretiu výzvu sme uzatvorili v rekordnom čase, za 14 hodín. Program Obnov dom z Plánu obnovy a odolnosti SR je nasmerovaný priamo k ľuďom a pomôže zlepšiť kvalitu života mnohých rodín na Slovensku," skonštatoval generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco.



Envirorezort vyzýva občanov, ktorí si žiadosť zaevidovali na webovej stránke, aby nezabudli do 15 dní doručiť žiadosť ako list do podateľne SAŽP alebo niektorej z regionálnych kancelárií spolu s povinnými prílohami.



Agentúra personálne posilnila proces prijímania a vyhodnocovania žiadostí. Pracuje na ňom 75 ľudí, čo je o 30 viac ako v pilotných výzvach. Gešvantnerová tvrdí, že sa skráti aj čas posudzovania žiadostí. "Ambíciou je vyhodnotiť žiadosti tretej výzvy čo najskôr, a to do 3O dní od doručenia žiadosti," poznamenala.



S každým žiadateľom, ktorý splní podmienky, uzavrie SAŽP zmluvu na maximálny príspevok 19.000 eur, ktorý mu rezervuje. Na to, aby mohol získať maximálnu možnú výšku finančného príspevku, musí obnovou ušetriť viac ako 60 percent energie.



"Záujemcovia o finančný príspevok, ktorí nestihli podať žiadosť v tejto výzve, sa nemusia obávať, na obnovu domov je z plánu obnovy a odolnosti vyhradených 500 miliónov eur, bude otvorená nová výzva," povedala Gešvantnerová.



Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj podotkol, že alokovaná suma doteraz vyhlásených výziev dosahovala výšku 220 miliónov eur. "Z celkovej sumy 500 miliónov eur určených na energetickú obnovu rodinných domov tak bude pre žiadateľov k dispozícii v budúcich výzvach ešte najmenej 280 miliónov eur. Táto suma bude ešte zvýšená o čiastku, ktorá sa nevyčerpala v rámci prvých troch výziev," priblížil Budaj.