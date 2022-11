Tretím viceprimátorom hlavného mesta bude J. Mrva

Bratislava 29. novembra (TASR) – Tretím viceprimátorom Bratislavy bude Jakub Mrva. Na utorňajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo. Do funkcie by mal nastúpiť koncom roka.



"Jeho oficiálne uvedenie do funkcie bude asi otázka konca tohto roka pre jeho pracovné povinnosti, ktoré musí dokončiť," povedal Vallo.



Vo funkcii viceprimátoriek Bratislavy zostávajú aj v novom volebnom období Tatiana Kratochvílová ako prvá zástupkyňa primátora a Lenka Plavuchová Antalová.



V minulom volebnom období zastávala post viceprimátorky Bratislavy aj Zdenka Zaťovičová. V tejto funkcii nahradila Juraja Káčera, ktorý sa postu bratislavského viceprimátora vzdal, keď bol vymenovaný za generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne.