Tretiu dávku vakcíny proti COVID-19 vám môže odporučiť aj lekár

Bratislava 18. októbra (TASR) - Tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 môžu človeku podať aj po tom, ako ju písomne odporučí lekár. Pripomína to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) posiela podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva Zuzany Eliášovej informačné SMS správy všetkým pacientom, ktorí majú nárok na tretiu dávku vakcíny. "Tú je v tejto chvíli možné podať kompletne očkovanej imunokompromitovanej osobe najskôr štyri týždne po podaní poslednej dávky základnej očkovacej schémy," zdôraznila.



Takéto informačné SMS chodia pacientom, ktorí sú na aktívnej liečbe nádorových ochorení a hematologických malignít, pacientom po transplantácii kmeňových buniek či pacientom s pokročilou alebo neliečenou HIV infekciou.



MZ SR poukázalo na to, že veľkú skupinu pozvaných tvoria pacienti liečení imunosupresívnou liečbou, teda liekmi, ktoré potláčajú imunitný systém, napríklad pri rôznych autoimunitných ochoreniach.



Podľa rezortu zdravotníctva môže dôjsť k tomu, že informáciu o možnosti podania tretej dávky dostane aj pacient, ktorý subjektívne nepociťuje akútne zdravotné problémy, no jeho liečba mu môže imunitný systém narúšať. "V opačnom prípade, teda v prípade, že pacient zdravotné dôvody pociťuje, no nedostal takúto informáciu od NCZI, platí, že mu tretia dávka môže byť podaná na základe písomného odporúčania lekára," uzavrela Eliášová.