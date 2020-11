Tretiu novembrovú nedeľu si pripomíname obete dopravných nehôd

Bratislava 15. novembra (TASR) – Každý rok si tretiu novembrovú nedeľu pripomínane obete dopravných nehôd. Tento deň má byť nielen spomienkou na vyhasnuté ľudské životy, ale aj ponaučením a upozornením na zvýšenie bezpečnosti na cestách. Tento rok na slovenských cestách zahynulo 204 ľudí. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.



"Cieľom je nielen uctiť si pamiatku obetí dopravných nehôd, je to aj príležitosť upozorniť na tragické následky porušenia zákona na cestnej komunikácii. Má nám pripomenúť aj našu smrteľnosť, aby sme si viac vážili život, ktorý máme," skonštatovala Bárdyová.



Tento rok sa obeťami dopravných nehôd stalo 204 ľudí. O život prišlo 123 vodičov a ich spolujazdcov, 33 chodcov, 28 motocyklistov a 20 cyklistov. Mnohí na znak úcty postavili na miestach nehody pamätníky a kríže. "Tie by však mali byť aj varovaním, pretože pripomínajú, aká je tenká hranica medzi životom a smrťou. Každý takýto kríž pripomína tragickú udalosť, pri ktorej vyhasol ľudský život a v mnohých prípadoch celkom zbytočne," poznamenala Bárdyová.



Pripomenula tiež, že zabúdať netreba ani na tých, ktorí na mieste dopravnej nehody poskytujú profesionálnu pomoc, a to na záchranárov, hasičov a policajtov.



"Hranica medzi životom a smrťou je veľmi tenká a veľakrát na to zabúdame. Základom je vrátiť sa domov k svojim rodinám. Nič dôležitejšie neexistuje. Život a zdravie sú prvoradé," uviedol na sociálnej sieti minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Pri tejto príležitosti zároveň vyzval na opatrnosť, obozretnosť a ohľaduplnosť k ostatným účastníkom cestnej premávky.