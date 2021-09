Tri ceny na Slovak Press Photo 2021 získal fotograf S. Móricz-Sabján

Na snímke držiteľ hlavnej ceny Grand Prix súťaže Slovak Press Photo (SPP) Daniel Stehlík počas tlačovej konferencie pred večerným udelením cien SPP 24. septembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 24. septembra (TASR) – Slávnostné odovzdávanie ocenení v Primaciálnom paláci v Bratislave dalo v piatok bodku za 10. ročníkom súťaže novinárskej fotografie Slovak Press Photo 2021. Dominovala v ňom najmä téma pandémie ochorenia COVID-19. Veľké množstvo súťažiacich mapovalo vo svojich fotografiách rôzne sociálne problémy, otázky chudoby a sociálneho vylúčenia doma i v okolitých krajinách. Porota vyjadrila veľkú spokojnosť s medzinárodnými kategóriami Študenti a mladí fotografi do 26 rokov a Dlhodobý dokument. "" konštatovala riaditeľka súťaže Jana Garvoldtová.V jubilejnom ročníku Slovak Press Photo sa do súťaže zapojilo vyše 150 fotografov z piatich krajín s viac ako 1300 fotografiami, ktoré hodnotila päťčlenná medzinárodná porota. Hlavnú cenu Grand Prix si za fotografiu #SpoločnáZodpovednosť odniesol študent zo Žiliny Daniel Stehlík. Mladým talentom roka je študentka Natália Dominiková, ktorej ocenenie patrí za snímku Stay in Touch. Osobitnú cenu Grant Bratislavy za rok 2021 dostal Matej Kalina z News and Media Holding za sériu fotografií Tapiola na Dunaji.Víťazmi v kategórii Aktualita sa stali už spomínaný Daniel Stehlík a fotograf denníka Nový čas Branislav Račko, ktorý uspel so sériou fotografií s názvom Protest. V medzinárodnej kategórii Dlhodobý dokument získal 1. miesto oceňovaný maďarský fotograf Simon Móricz-Sabján s projektom Rodina Borsos. Zvíťazil tiež v kategórii Každodenný život, v ktorej mu patrí prvé miesto za samostatnú fotografiu Silvester online i prvenstvo za fotografickú sériu s názvom Nová norma.V kategórii Príroda a životné prostredie patrí prvenstvo Robertovi Barcovi a fotografovi Denníka N Tomášovi Benedikovičovi, ktorý získal prvé miesto tiež v kategórii Reportáž za samostatnú fotografiu COVID-19. V kategórii Študenti a mladí fotografi do 26 rokov ocenenie získali Natália Dominiková a Eszter Asszonyi. V kategórii Svet umenia a kultúry sú víťazmi študent Tomáš Hrivňák a profesionálna fotografka Vanda Mesiariková. V kategórii Portrét patrí ocenenie Richardovi Dömösovi za sériu fotografií s názvom Testovanie. V kategórii Šport prvé miesto porota neudelila.Slávnostný večer pokračoval vernisážou výstavy Slovak Press Photo 2021, ktorú otvorili na Vajanského nábreží. "" uviedla riaditeľka súťaže. Garvoldtová potvrdila, že práce víťazov a finalistov jubilejného ročníka súťaže budú vystavené bezplatne do 31. októbra.