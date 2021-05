Tri krajské predsedníctva Za ľudí žiadajú snem

Bratislava 24. mája (TASR) - Krajské predsedníctva strany Za ľudí v Košiciach, Prešove a Nitre žiadajú zvolať mimoriadny snem koaličnej strany, na ktorom by sa riešili personálne otázky vrátane voľby nového predsedu. TASR to potvrdili členovia predsedníctva strany a poslanci parlamentu Tomáš Lehotský a Vladimíra Marcinková. Zvolať mimoriadny snem sa môže podľa ich slov na návrh piatich krajských predsedníctiev, alebo keď sa na tom zhodne predsedníctvo strany. Lehotský by chcel, aby sa snem konal do konca júna.



V utorok (25. 5.) by sa mali konať krajské predsedníctva strany v Bratislave a Žiline. V stredu (26. 5.) sa má zísť aj predsedníctvo strany. "V stredu máme predsedníctvo, ktoré zvolala predsedníčka a verím, že tam prejaví vôľu, aby sme demokraticky rozhodli o tom, ako ďalej bude naša strana smerovať a kto ju bude viesť," uviedla pre TASR Marcinková.



Lehotský nevie o tom, že by zvyšné krajské predsedníctva v Trenčíne, Trnave a Banskej Bystrici mali zvolané stretnutia. Pre TASR tiež uviedol, že zatiaľ sa nepodarilo na úrovni predsedníctva odsúhlasiť zvolanie snemu, preto sa to snažia doriešiť cez kraje.



Podpredseda Za ľudí Vladimír Ledecký pre TASR uviedol, že strana potrebuje snem okamžite. Hovorí, že tlak regiónov je veľký. "Dôvodom je rastúca nespokojnosť regionálnych štruktúr. V členskej základni vzniká odpor voči krokom a rozhodnutiam strany. Snem vnímajú ako legitímnu možnosť pýtať sa na výsledky vedenia strany," podotkol. Potvrdil, že zvolanie mimoriadneho snemu schválili tri krajské predsedníctva. "Ak o zvolanie snemu požiadajú aj krajské predsedníctva v Bratislave a Žiline, zasadne predsedníctvo strany, ktoré o sneme rozhodne. V zmysle stanov predsedníctvo zvolá snem vždy, ak o to požiada aspoň päť krajských predsedníctiev," doplnil pre TASR.



Viacerí členovia Za ľudí vrátane ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej koncom minulého týždňa uviedli, že sú za zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by sa volilo nové vedenie. Kolíková nateraz označila otázku o svojej možnej kandidatúre na šéfku strany za predčasnú. Lehotský uviedol, že predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová stratila jeho dôveru, Marcinková považuje jej vedenie za nedostatočné.



Remišová reagovala tým, že takéto konflikty nepomáhajú strane. Podľa vlastných slov dostala odkaz, že ak neodstúpi, bude vystavená silnému mediálnemu tlaku. Problém v strane vníma od vládnej krízy, keď sa podľa nej okolo ministerky spravodlivosti vytvorila skupinka, pre ktorú bol prijateľným rizikom pád vlády a predčasné voľby. Remišová dodala, že naďalej cíti podporu členov strany i vedenia.