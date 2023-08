Tri najväčšie západoslovenské nemocnice sa dohodli na spolupráci

Nitra 23. augusta (TASR) - Fakultné nemocnice (FN) v Nitre a Trnave spolu s Univerzitnou nemocnicou Bratislava (UNB) podpísali v stredu v Nitre memorandum o vzájomnej spolupráci. Vďaka nej si budú zdravotnícke zariadenia vymieňať skúsenosti pri liečbe pacientov i zabezpečovaní celkovej zdravotnej starostlivosti.



Fakultné nemocnice v Nitre a Trnave podpísali spoločné memorandum už vlani v septembri, teraz sa k nim pripojila aj bratislavská univerzitná nemocnica. "Som veľmi rád, že sa podarilo podpísať tento dokument o spolupráci medzi tromi najsilnejšími nemocnicami na západnom Slovensku. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť spoluprácu lekárov, ale aj zatraktívniť a skvalitniť prax pre študentov a medikov, aby sme na západnom Slovensku mali pre nich tie najlepšie pracoviská," uviedol riaditeľ FN v Nitre Michal Fajin.



Ako doplnil, na základe memoranda o spolupráci získa nitrianska nemocnica skúsenosti od odborníkov z FN Trnava a UNB pri budovaní nového urgentného príjmu. "Pri svojom nástupe do funkcie riaditeľa FN Nitra som si dal ako prioritu čo najskoršie vybudovanie urgentu v našej nemocnici. Práve trnavská nemocnica a UNB majú v tomto smere veľké skúsenosti a môžu nám poradiť, ako vybudovať nitriansky urgentný príjem tak, aby bol čo najlepší," doplnil Fajin.



Podľa riaditeľa FN Trnava Vladislava Šrojtu takmer ročná spolupráca s nitrianskou nemocnicou ukázala, že memorandum má zmysel. Podľa jeho slov to dokazuje intenzívna komunikácia zdravotníckych expertov, ktorí majú stretnutia a konzultácie na týždennej báze. "Prebieha medzi nimi odborná debata, konzultuje sa zdravotný stav pacientov, komplikované prípady sú riešené formou lekárskych sympózií, na ktorých sa naozaj vymieňajú skúsenosti odborníkov z oboch nemocníc. Som rád, že do tohto memoranda bola prizvaná aj UNB a že ten level spolupráce sa ešte zvýši," skonštatoval Šrojta.



Spoluprácu nemocníc privítal aj riaditeľ UNB Alexander Mayer. "Som rád, že sme ako najväčšia slovenská nemocnica súčasťou takéhoto memoranda a bol by som rád, keby tam bolo aj viac nemocníc. Prinesie to plnohodnotnú spoluprácu a zvýšenie kvality poskytovanej starostlivosti. Budeme si nápomocní aj pri ambícii nitrianskej nemocnice vybudovať svoj nový kvalitný urgentný príjem," dodal Mayer.



Ako pripomenula hovorkyňa nitrianskej nemocnice Tatiana Kubinec, hlavným predmetom memoranda je rozvoj medicínskeho programu predovšetkým pri starostlivosti o pacientov s onkologickými ochoreniami, pri rádioterapii, mamologickom programe a programe malígneho melanómu. Spolupráca bude prebiehať aj v oblasti neurochirurgie, neurológie, cievnej chirurgie, rádiológie a intervenčnej rádiológie, hepatológie a gastroenterológie. "Týka sa aj klinického výskumu, vzdelávania a zatraktívnenia študijných programov pre medikov a absolventov univerzít a tiež už spomínaného budovania urgentu vo FN Nitra," uviedla Kubinec.