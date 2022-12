Tri percentá respondentov sa stretli u lekára so žiadosťou o úplatok

Bratislava 30. decembra (TASR) - Tri percentá respondentov sa za uplynulé tri roky stretli u lekára so žiadosťou o úplatok. Viac ako polovica z nich ho lekárovi aj dala. Z vlastnej iniciatívy poskytlo lekárovi dar, peniaze alebo malú pozornosť ako poďakovanie 14,1 percenta opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre TV Joj. Zber dát pre prieskum sa realizoval od 6. do 12. decembra na vzorke 1000 ľudí.



Prostredníctvom blízkych sa s korupciou u lekára stretlo 9,9 percenta opýtaných. Nikdy nebolo požiadaných a ani lekárovi nedalo úplatok 71,7 percenta respondentov. Zvyšných 1,3 percenta na otázku odmietlo odpovedať.



Osobne alebo prostredníctvom blízkych sa s korupciou u lekára stretli najviac v Trnavskom a Košickom kraji (po 32 percent z opýtaných, žijúcich v týchto krajoch). Z prieskumu tiež vyplýva, že s korupciou u lekára majú nadpriemerné skúsenosti skôr stredné vekové kategórie (34 až 65 rokov) a vysokoškolsky vzdelaní.