Tri slovenské lokality sa v nedeľu večer rozsvietia na modro-zeleno

Bratislava 5. júna (TASR) – Bratislavský hrad, Nový hrad v Banskej Štiavnici a Pamätník francúzskych partizánov v Strečne sa nedeľu večer pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia rozsvietia na zeleno-modro. Pridajú sa tak k ďalším ikonickým miestam vo svete, ktoré takto vyjadria podporu celosvetovému ekologickému hnutiu Save Soil (Zachráňme pôdu).



OSN varovala, že ak nezmeníme spôsob hospodárenia s pôdou, do roku 2050 by mohlo dôjsť k jej degradácii na viac ako 90 percent. Globálna potravinová kríza by sa tak podľa nej stala nevyhnutnou. Globálne občianske združenie Save Soil chce preto inšpirovať k vedomému prístupu k záchrane pôdy a planéty. Inšpirovať chce najmenej 3,5 miliardy ľudí, čo predstavuje 60 percent svetovej populácie.



Podporu tomuto hnutiu prisľúbilo viac ako 70 krajín. Desať z nich podpísalo memorandá o porozumení, v ktorých sa zaviazalo zvýšiť obsah organických látok vo svojej poľnohospodárskej pôde na tri až šesť percent (minimum potrebné na pestovanie výživných potravín).



Na modro-zeleno by mali byť vysvietené napríklad aj Niagarské vodopády v Kanade, fontána Jet D'eau v Ženeve, Der Riesenrad vo Viedni, Olympijský štadión v Montreale či Piazza del Campo (Sienna).