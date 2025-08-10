< sekcia Slovensko
Tribute to Freedom - Pocta slobode pripomenie Novú vlnu z 80. rokov
Tohtoročný koncert Tribute to Freedom - Pocta slobode sa začína v piatok 15. augusta o 18.30 h.
Autor TASR
Bratislava 10. augusta (TASR) - Podujatie Tribute to Freedom - Pocta slobode tento rok pripomenie „Novú vlnu“ slovenskej populárnej hudby, ktorá vznikla v 80. rokoch. Na hrade Devín v piatok 15. augusta vystúpia Tublatanka, Metalinda, Robo Grigorov a Beáta Dubasová. O 16. ročníku podujatia informoval Bratislavský samosprávny kraj (BSK).
Pripomenul, že Tribute to Freedom - Pocta slobode si od roku 2009 prostredníctvom umeleckého programu pripomína aj význam slobody pre národ i človeka samotného. „A to aj s pripomienkou novodobej histórie nášho národa, ktorá je spojená so zápasom o slobodu, či už je to SNP, udalosti augusta 1968 či Nežná revolúcia,“ uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.
Poukázala aj na symbolický význam miesta koncertu - hradu Devín ako miesta, ktoré predstavuje základy slovenskej histórie, ale dokumentuje i celoeurópske súvislosti. „Už v dávnoveku tu sídlili Kelti, po nich prišli Rimania a od 8. storočia to je jeden z najvýznamnejších slovanských hradov. Po skončení druhej svetovej vojny priamo pod ním viedla železná opona,“ upozornila Forman.
